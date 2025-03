¿Se deben lavar los huevos antes de consumirlos? Profeco ALERTA para evitar una intoxicación

El huevo es uno de los alimentos favoritos para millones de mexicanos. Se trata de un producto que generalmente suele servirse para el desayuno en diversos hogares de todo el país. Por su versatilidad, miles de personas ocupan este producto para preparar desde sencillos platillos, hasta los más sofisticados alimentos. Además, aporta energía y es una fuente de proteínas ideales para todas las edades.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural precisa que los huevos "son una fuete en selenio, un antioxidante que es importante para la función de la tiroides, el sistema inmune y la salud mental, también contiene vitamina D, B6, B12, zinc y hierro y son una herramienta para combatir el sobrepeso, pues cada pieza solo contiene 75 calorías".

Sin embargo, el modo de conservación de los huevos siempre ha causado debate entre la sociedad, pues algunas personas sugieren que deben almacenarse a temperatura ambiente, mientras que otras aseguran que deben estar dentro del refrigerador. Ante el debate, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido un boletín de información explicando cuál es la forma correcta de guardar este producto para evitar su contaminación.

¿Se deben lavar los huevos antes de refrigerarse?

#BoletínDePrensa La Profeco resalta la importancia de conservar correctamente el huevo, un ingrediente básico en la cocina.



Además de ser fácil de preparar, el huevo tiene un alto valor nutritivo, ya que es rico en aminoácidos esenciales, ácidos grasos, minerales y vitaminas.

De acuerdo con la Profeco, aunque en los supermercados los huevos se conservan a temperatura ambiente, es recomendable que los consumidores los almacenen el producto dentro de sus refrigeradores, a temperatura fría. No obstante, la dependencia puntualiza que no deben guardarse en la puerta del refrigerador y siempre deben quedar dentro de su propio empaque, alejados de cualquier otro alimento para evitar que se le pegue su olor.

"Una vez que se adquieren es preferible guardarlos en el refrigerador, donde hay temperatura fría y estable, pero no en la puerta de éste (...) Se debe procurar guárdalos en su empaque o, en su defecto, alejados de otros productos que puedan pegarle su olor", explica la Profeco en su comunicado. La dependencia agrega que los huevos no deben lavarse antes de entrar al refrigerador, sino hasta antes de que sean utilizados para preparar algún platillo.

¿Cómo identificar si un huevo ya está echado a perder?

Sobre las señales para identificar que un huevo ya está en mal estado y no debe consumirse, la Profeco explica que el primer paso es revisar la fecha de caducidad de estos productos, ya que esto es el principal indicador para conocer si el alimento aún puede utilizarse o ya no. Además, una vez roto el huevo, las personas deberán verificar que no desprenda olores extraños y que la clara sea totalmente transparente, de lo contrario no debe consumirse.

"Una vez roto, se debe revisar que no desprenda olor desagradable y que la clara sea transparente. De no ser así, puede ser indicador de un posible crecimiento bacteriano y, por tanto, no se debe consumir. Se debe tener en cuenta que en las preparaciones con huevo, la cocción es un factor importante, ya que este proceso es la única manera de eliminar patógenos peligrosos para la salud", agrega el documento compartido por la Profeco.