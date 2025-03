Stephen Curry asombra con un tiro imposible desde las gradas | VIDEO

Stephen Curry volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores tiradores en la historia de la NBA, pero la euforia de los fanáticos pronto se transformó en preocupación tras una lesión que lo obligó a abandonar el partido ante los Toronto Raptors.

Horas antes del encuentro, en la duela del Chase Center, Curry dejó atónitos a los presentes con un lanzamiento que desafió toda lógica. Durante el calentamiento, el base de los Golden State Warriors ejecutó un tiro desde fuera de la cancha con una sola mano, enviando el balón en una parábola perfecta que terminó atravesando la red.

El asombro inicial del público se convirtió en ovaciones, y los videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, alcanzando más de 100 mil reproducciones en menos de una hora.

Es de esas cosas que solo Curry puede hacer parecer normales”, comentó un aficionado en el estadio.

Stephen Curry se lesiona y preocupa a los fans de Warrios

Sin embargo, lo que prometía ser una noche espectacular terminó con una nota preocupante. Curry, quien sumó 17 puntos en 25 minutos, sufrió una caída aparatosa en el tercer cuarto tras un choque con dos jugadores de los Raptors cuando intentaba asistir a Jonathan Kuminga. El impacto contra el suelo generó un silencio inmediato en la arena, mientras el personal médico acudía a revisar al jugador.

Aunque el base logró retirarse por su cuenta, visiblemente adolorido, finalmente fue conducido al vestuario para una evaluación médica. El equipo confirmó que sufrió una contusión pélvica y será sometido a pruebas adicionales para determinar la gravedad de la lesión.

Tras el partido, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, explicó la decisión de no permitir su regreso al juego: “Pensó que podría volver, pero decidimos no arriesgarnos. Esperemos que no sea nada grave”. Por su parte, su compañero Draymond Green describió la caída como “aterradora”, señalando que el sonido del impacto preocupó a todos.

La magnitud completa de la lesión de Stephen Curry no se conocerá hasta que los Warriors reciban los resultados de la resonancia magnética a la que será sometido.