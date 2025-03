El Hijo del Santo desea volver a poner en juego su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo

A pesar de la cercanía que tiene la lucha libre con el boxeo, El Hijo del Santo nunca pensó que un organismo como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le ayudaría a rescatar su carrera, cuando un conflicto con las promotoras lo tenía contra las cuerdas. Así fue como en 2007, El Enmascarado de Plata se convirtió en el primer, y único luchador hasta ahora, que tiene un cinturón verde y oro.

A casi dos décadas y con el retiro en la puerta, El Hijo del Santo, una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana, decidió revelar el deseo de poner una vez más en juego la diadema que le ganó a Kawashima en una pelea que sostuvieron en Filipinas.

"Nunca dejaré de agradecerle a José Sulaimán, a Mauricio y al Terrible Morales, pues este campeonato me regresó a la vida y el orgullo de portar esta máscara. Llegó en un momento en que las empresas me veían como máquina. Fue algo que Dios puso en mi vida, en mi camino, no fue una lucha fácil con Kawashima, pues me rompí el tabique nasal, pero yo tenía que ganar y me siento orgulloso de ganar a pesar de la sangre, sudor y lágrimas", dijo durante su visita al Martes de Café, la reunión semanal del organismo.