Penta Zero Miedo pierde su primera pelea por el campeonato Intercontinental de la WWE

Penta Zero Miedo, el luchador mexicano que llegó a RAW durante este 2025, perdió su primera pelea por un cinturón de la WWE. Se trata de ni más ni menos que el campeonato intercontinental que por el momento sostiene Bronson Steiner, uno de los más importantes luchadores del momento.

Penta Zero Miedo vivió el momento mas importante de su carrera, pues Breakker tiene fama de ser un atleta imponente, con mucho poder y un gran pasión por su trabajo. Con un físico impresionante, el campeón se hizo viral hace unas semanas tras propinarle una "lanza" al creador de contenido iShowSpeed.

Sin embargo la pelea no pudo llevarse de la mejor manera, pues gracias a una traición nacional, Penta Zero Miedo no pudo llegar a ser Campeón Intercontinental, algo que ha decepcionado a sus aficionados que encendieron rápidamente Netflix en un horario especial solo por el oriundo de Ecatepec.

Penta Zero Miedo se gana como enemigos a The Judgment Day

Todo se vino abajo, tras la aparición de Dominik Mysterio, Carlito y Finn Balor, quienes intervinieron en la pelea y provocaron las descalificación del mexicano quien domino a Breakker en el ring llevándolo a la cuenta del referi hasta en dos ocasiones y perdiendo por la intervención inesperada.

Esto podría quitar de la mesa la oferta que hizo Mysterio a Penta mucho antes de que se realizara la pelea. En un fragmento se pudo ver que Zero Miedo fue invitado a formar parte del grupo The Judgment Day donde actualmente están Finn Bálor, Dominik Mysterio, JD McDonagh, Carlito, Liv Morgan y Raquel Rodríguez, pero el mexicano no respondió.

Penta Zero Miedo fue descalificado tras la llegada de este grupo al ring porque no se permite ayuda externa. Primero fue Mysterio el que intentó entrar al ring, mientras que Carlito intentó dejar al luchador en la lona, pero le salió el tiro por la culata. Cuando Dominik por fin atacó a puñetazos el oponente de Penta, sonó la campana y se terminó la pelea.

Al final de la pelea, Dominik le dio una silla al mexicano para que este le revantara toda la cabeza al mismísimo Beakker, pero el Zero Miedo tomó una decisión más acertada. Le regresó el artefacto a Mysterio para después reventarlo de una patada. El público se quedó absorto con lo que estaba pasando.

Esto podría ser el inicio de una nueva rivalidad, ya que los miembros del grupo le dieron una golpiza a Penta Zero, especialmente Finn Balor, pues quiere quitarle él mismo el campeonato intercontinental a Bronson y no permitiría que fuera otro luchador el que se hiciera con dicho cinturón.