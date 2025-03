Confirman la posible llegada de Checo Pérez a Cadillac y la Fórmula 1 en 2026

El mal inicio de Liam Lawson dio de qué hablar en la Fórmula 1, pues el piloto neozelandés fue catalogado como el peor piloto que ha tenido Red Bull en los últimos años, además de que fue ridiculizado por sus declaraciones en contra del mexicano y expiloto del Toro Rosso, Checo Pérez.

Ahora el mexicano volvió a la conversación, pues en redes sociales y la prensa británica comenzó una campaña para hacer ver que la decisión de sacarlo del equipo de Christian Horner que solo pudo sumar puntos con Max Verstappen; sin embargo, el mexicano ya tendría listo su regreso a la F1.

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 ya es un hecho, pues tras recibir la aprobación definitiva de la FIA y la F1 a principios de marzo, la icónica marca estadounidense, propiedad de General Motors y equipada con motores Ferrari, se unirá a la parrilla como el 11.º equipo a partir de la temporada 2026.

Fue durante el programa de Fox Sports Radio que el periodistas y experto en F1, Chacho López, mencionó que no tiene por qué regresar a Red Bull, luego de que el neozelandés Liam Lawson está en conversaciones para salir y en su caso, si es que buscan a un piloto que no sea Yuki Tsunoda.

Recordando que en la serie de “Drive To Survive”, se vio como el equipo trató mal a Checo Pérez e inclusive fue Christian Horner quien orquestó la salida del mexicano, cortando un contrato que iba a ser de dos años, cediendo el asiento a Liam Lawson, luego de barajar entre sus opciones a Tsunoda, Ricciardo y Lawson.

“Yo creo que Checo no aceptaría porque lo trataron muy mal. ¿Qué pediría Checo ? No puede pedir que lo pongan como el primer piloto, porque ese es Max Verstappen, entonces por ahí no va la cuestión podría decir ‘dame una posición importante porque en otro equipo voy a ser el número 1', lo va a hacer, seguramente, si firma con Cadillac“, dijo el periodista Chacho López.