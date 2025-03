Rusell Wilson firma con New York Giants: ¿Qué esperar del nuevo Quearterback neoyorkino?

El mariscal de campo veterano Russell Wilson reforzará a los Giants de Nueva York tras alcanzar un acuerdo contractual por un año, según reveló una fuente cercana a la negociación. Aunque el contrato aún no se ha firmado oficialmente, la persona ,que habló de manera anónima con The Associated Press, detalló que el acuerdo podría alcanzar un valor total de 21 millones de dólares, de los cuales 10.5 millones están garantizados.

La llegada de Wilson se suma al reciente fichaje de Jameis Winston, quien firmó un contrato por dos temporadas con los Giants la semana pasada. Además, la franquicia neoyorquina posee la tercera selección global en el próximo Draft de la NFL, lo que deja claro que el equipo está en plena reestructuración de su plantilla de quarterbacks.

A sus 36 años y con diez nominaciones al Pro Bowl, Wilson vestirá su cuarto uniforme en cinco temporadas. En la campaña pasada, lideró a los Pittsburgh Steelers a los playoffs, aunque el equipo se desplomó en la recta final al perder cinco juegos consecutivos tras arrancar con marca de 6-1. Durante esa temporada, Wilson sumó 2,482 yardas aéreas, lanzó 16 pases de anotación y sufrió cinco intercepciones, con un índice de pasador de 96.5.

Esto se puede esperar de Rusell Wilson en 2025

Un año antes, en 2023, el experimentado mariscal de campo lanzó para 3,070 yardas, consiguió 26 touchdowns y fue interceptado en ocho ocasiones con los Denver Broncos, logrando un rating de 98. Sin embargo, sus dos temporadas con ese equipo no cumplieron las expectativas y terminó siendo descartado.

La etapa más exitosa de su carrera la vivió en Seattle, donde promedió 3,706 yardas y 29 touchdowns por temporada, con un índice de pasador de 101.8 durante diez años. Con los Seahawks, Wilson ganó un Super Bowl y se quedó a una yarda de conquistar otro campeonato.

Hasta ahora, Russell Wilson acumula una marca de 121 victorias, 77 derrotas y un empate en 199 partidos de temporada regular. En playoffs, su récord es de 9-8. A lo largo de su carrera, ha lanzado para 46,135 yardas, 350 touchdowns y 111 intercepciones, con un rating global de 99.8. Además, suma 5,462 yardas terrestres y 31 anotaciones por la vía terrestre, consolidándose como uno de los quarterbacks más completos de su generación.

