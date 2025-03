Hijo del Santo: La Ciudad de México vista a través de sus ojos de luchador

Detrás de su máscara plateada, El Hijo del Santo recuerda entre sonrisas las calles y los lugares de una Ciudad de México que recorrió de la mano de sus padres; una urbe que ha cambiado caída tras caída, sin límite de tiempo. “Era una ciudad más tranquila”, rememora.

Entre sus recuerdos más preciados están las tardes de cine en familia. “Es algo que ya no existe: el Mariscala o el Orfeón, donde pasaban las películas del Santo, eran cines de 2,000 butacas y se llenaban”.

En una de esas salas, alguna tarde de verano a inicios de los años 70s, mamá, papá e hijo ocupaban sus lugares. Las manos de los tres no alcanzaban para sostener las bolsas de palomitas y una surtida dotación de dulces. Detrás de unos lentes, y con la identidad a salvo bajo un sombrero, los ojos de asombro del “Profesor” se abrían tanto como podían para mirar cómo se terminaban de ocupar los asientos, hasta que ya no había uno solo disponible.

Las luces se apagaban, el proyector disparaba la acción sobre la pantalla y de entre la oscuridad herida por un haz de luz, crecía un murmullo conforme la cinta avanzaba.

Las breves voces se volvían euforia cuando un corte de escena pasaba de una reunión de villanos a un auto deportivo conducido por el ‘Enmascarado de Plata’. Y entonces una sola voz, la de todos, hacía vibrar los muros del cine: “¡Santo, Santo, Santo!”.

Más de 2,000 almas no lo sabían, pero mientras aclamaban al ídolo en la pantalla, El Santo estaba ahí entre ellos, sin máscara, detrás de unos lentes y con la identidad a salvo bajo un sombrero. A su lado, su hijo trataba de descifrar su mirada; con el tiempo supo que lo que hacía brillar los ojos de su padre iba más allá del asombro.

Muchos años después de ese momento, el Hijo del Santo recordó junto a El Heraldo de México las tardes de cine con sus padres, en una ciudad que ante sus ojos de luchador se transformó en una urbe de más de 9 millones de habitantes. En su memoria habitan imágenes de tranvías, de campos abiertos donde hoy abundan las casas de concreto, de calles donde había niños que salían a jugar y de arenas de lucha en las que arrancó ovaciones, así como los años arrancaron sus muros.

La Arena Apatlaco, en Iztapalapa, donde ahora hay un mercado; la Arena Xochimilco, hoy una tienda de novedades y la Arena Pista Revolución, en Benito Juárez, que dio paso a una gasolinera, son algunas en las que El Hijo del Santo lució sus movimientos técnicos para un público tan animado como el de la Arena México o el de la Coliseo, pero con menos posibilidades de acudir a los grandes templos de la lucha libre en la ciudad.

De aquella ciudad que se fue, también pisó gimnasios en los que entrenaron leyendas consagradas del boxeo y de la lucha, como el Jordán y el Deportivo Nader, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Eran otros tiempos”, expresa con nostalgia para los micrófonos de El Heraldo de México y comparte que las calles del centro de la capital del país, eran uno de los sitios preferidos para él y su padre.

“No había estos centros comerciales de ahora; si mi papá tenía que comprar algo, donde había más productos y más variedad era en el Centro , los precios eran más bajos y encontrábamos de todo. Me acuerdo que llegábamos, se metía a un estacionamiento o se estacionaba en la calle, antes no te llevaba la grúa, y nos íbamos caminando por las calles; había unos carritos que vendían helados que tenían un tapón de metal, los metían en agua y salía el helado, y a mi papá le encantaban. Comíamos taquitos en alguna taquería, era toda una aventura.”

Cuando el ‘Enmascarado de Plata’ salía de gira a otros estados, su esposa y su hijo recorrían la ciudad en transportes que la modernidad relegó del paisaje urbano. Detrás de la máscara plateada, con la sonrisa de un niño, sus ojos se iluminan cuando recuerda sus andanzas por la ciudad del brazo de su madre.

“Mi mamá me subía a los tranvías, íbamos de General Anaya a lo que ahora es Chabacano, ahí veíamos a un médico homeópata; me gustaban los chohitos porque no parecían medicina. Luego nos subíamos a los taxis “cocodrilos”, me tocó subirme en ellos y a los peseros… es mucha nostalgia.”