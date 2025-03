Stefon Diggs ya tiene nuevo equipo: ni Dallas Cowboys ni Kansas City Chiefs, este es el nuevo destino del receptor

New England Patriots han fortalecido su ofensiva con la incorporación del receptor Stefon Diggs, según reveló una fuente cercana a la negociación a The Associated Press. La información fue compartida bajo condición de anonimato, ya que el acuerdo aún no ha sido anunciado oficialmente. Con esta adquisición, el equipo busca proporcionar al mariscal de campo Drake Maye un objetivo de alto nivel para potenciar su desempeño en su segunda temporada en la NFL.

De acuerdo con un informe de ESPN, el contrato de Diggs con los Patriots sería por tres años y un valor total de 69 millones de dólares, de los cuales 26 millones estarían garantizados. Hasta el momento, los agentes del jugador no han emitido declaraciones sobre la transacción.

Diggs, quien ha sido seleccionado en cuatro ocasiones al Pro Bowl durante su etapa con los Bills de Buffalo, tuvo su mejor temporada en 2020, liderando la liga con 127 recepciones y 1,535 yardas por aire. Sin embargo, su última campaña estuvo marcada por una lesión en el ligamento cruzado anterior, lo que limitó su participación a solo ocho encuentros con Houston.

¿Diggs y Maye podrán salvar a New England Patroits?

Desde la salida de Tom Brady, los Patriots han experimentado dificultades para encontrar estabilidad en la posición de mariscal de campo. Primero apostaron por el veterano Cam Newton y luego por Mac Jones, pero ninguno logró consolidarse. Ahora, la franquicia confía en que Maye, elegido como la tercera selección global en el Draft 2024, pueda convertirse en su líder a largo plazo.

Durante su temporada de novato, Maye registró 2,276 yardas y 15 pases de anotación, teniendo como principales aliados al ala cerrada Hunter Henry y al receptor Demario Douglas, ambos con 66 recepciones. Con la llegada de Diggs, los Patriots esperan brindarle al joven quarterback una opción confiable para fortalecer el juego aéreo y mejorar el rendimiento ofensivo del equipo.

