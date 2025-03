Unas maquinitas, una cisterna y un cuchillo: las claves de la desaparición y asesinato del niño Toñito

Los habitantes del Estado de México se encuentran conmocionados por el asesinato de Toñito, un pequeño niño de tan sólo 9 años de edad, quien fue asesinado por uno de sus vecinos en la comunidad de San Pedro Zictepec, esto en el municipio de Tenango del Valle. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, el menor salió de su domicilio el pasado miércoles 19 de marzo y nunca regresó, fue encontrado sin vida horas después en casa de su vecino.

Según lo dicho por familiares y vecinos de Toñito, el menor salió de su casa la tarde del miércoles 19 de marzo, comentando que iría a jugar videojuegos a un establecimiento cercano a su vivienda. No obstante, el menor de edad no regresó a su casa, lo que alertó a sus seres queridos. Preocupados, los familiares del niño reportaron su desaparición y pidieron el apoyo de las autoridades locales, las cuales iniciaron un fuerte operativo para dar con su paradero.

Vecinos de lo colonia se sumaron a la búsqueda de Toñito, algunos comentan que Mario "N", el principal sospechoso por la desaparición y asesinato del menor, también participó en las tareas de búsqueda. Horas más tarde el cuerpo del menor fue hallado escondido en una cisterna dentro de la vivienda del sujeto, quien quedó bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, después de que los uniformados lo encontraron con un cuchillo.

Un vecino sería responsable del asesinato

En el municipio de uD83DuDCCD #TenangoDelValle, personal de esta dependencia detuvo a un posible responsable de la muerte y desaparición de un menor de edad. pic.twitter.com/zKLMaVLd9s — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 21, 2025

Mediante una tarjeta informativa, las autoridades mexiquenses confirmaron el arresto de Mario "N" y señalaron que el sujeto podría estar relacionado con la desaparición y asesinato del pequeño Toñito: "diligencias de búsqueda de un infante desaparecido, dan como resultado que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieran al probable responsable de dicho ilícito", se lee en el comunicado oficial que compartieron las autoridades en sus redes sociales oficiales.

Al momento de su arresto, Mario "N" portaba un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros y un teléfono celular, por lo que se le leyeron sus derechos y se procedió con su arresto: "es importante mencionar que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el sospechoso al parecer sería el posible responsable de la desaparición y muerte del infante que reportaron como desaparecido, además de referir que era vecino de la víctima, por lo que las averiguaciones continuarán", puntualizó la Secretaría de Seguridad del Estado de México en su comunicado oficial.

El detenido habría ayudado a buscar a Toñito para no levantar sospechas

El principal sospechoso ya fue detenido. Foto: @SS_Edomex

Vecinos y familiares de Toñito acusaron que Mario "N" participó en la búsqueda del niño, para tratar de fingir y despistar las sospechas en su contra. El hombre aparentemente habría cambiado su versión varias veces, lo que rápidamente alertó a las autoridades y a los seres queridos del menor de edad. Hasta ahora, se desconocen las causas por las que este sujeto pudo haber atacado al infante, pero las autoridades siguen investigando para determinar el móvil del crimen.

Tras darse a conocer el asesinato de Toñito, decenas de vecinos y habitantes del Estado de México se han pronunciado contra los hechos violentos, pidiendo justicia para el menor. En la escuela primaria donde el niño estudiaba, sus compañeros también se pronunciaron manifestándose con carteles donde se leían sus exigencias de justicia: “Los niños no se tocan, no se violan”, “la culpa no es de nadie más que del agresor”, se leía en sus mensajes.