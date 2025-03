"No pretendo dar la cara": dueño de bar que atropelló y mató a dos presuntos sicarios en Veracruz

La noche del viernes 21 de marzo, el dueño del bar “Jalisquito” atropelló y dio muerte a dos presuntos sicarios que extorsionaban y cobraban piso a sus trabajadores, y que lo agredieron a balazos cuando llegaba al negocio a bordo de su camioneta.

Estos hechos ocurrieron después de las 19:00 horas del viernes en el establecimiento ubicado sobre la avenida Justo Sierra, de la colonia Nueva Mina, en dicho municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz.

Los presuntos delincuentes arribaron a bordo de una motocicleta para presuntamente exigir cierta cantidad de dinero al propietario del bar “Jalisquito”, quien fue identificado con el nombre de Daniel “N” y logró repeler el ataque armado.

De acuerdo con los reportes policiacos, el dueño de la cantina arribó al negocio en su camioneta marca General Motors Company (GMC), color gris, con placas del estado de Veracruz, pero al percatarse de la situación decidió no bajar del vehículo y los sujetos comenzaron a dispararle.

Propietario decidió cerrar bar “Jalisquito” tras amenazas

Daniel, el propietario, decidió cerrar de manera definitiva el bar “Jalisquito” de la ciudad de Minatitlán por los constantes ataques y amenazas que padeció su familia por parte de miembros del crimen organizado dedicados al cobro de piso y la extorsión en la zona sur de Veracruz.

“Desde que abrimos nuestras puertas, hemos enfrentado una ola violenta de amenazas que nos ha llevado a tomar decisiones difíciles. Hoy, decidimos cerrar nuestras puertas, pero no sin antes compartir lo que hemos vivido”, posteó desde la cuenta oficial del negocio en redes sociales.

Relató que el 21 de marzo fue víctima de un ataque directo que puso en riesgo no solo su vida, sino también, la de sus familiares. Indicó que tenía tres meses sin enviar un solo peso más de cuota, pues ya estaba cansado de que cada semana querían más dinero.

“Ellos creen que un bar es solo vender y agarrar dinero no saben que pagamos personal, DJ, luz, agua, productos que vendemos, artistas, publicidad, mantenimiento semanal, son grandes gastos por obvio ya me había cansado de que estos solo venían por su dinero y se iban. La última vez que ya le dije que no le daría me amenazó primero diciéndome: te voy a pepear la camioneta”.

Después le volvieron a marcar, pero el empresario les contestó que no insistieran pues no pagaría nunca más la cuota, ya que las ventas habían caído en el establecimiento y no había forma de hacerlo.

“Después en la última llamada solo me dijo guarda mi número Dani para cuando me necesites a sí como los de la palapa, ¿así quieres que terminen tus clientes? Cada que no le daba me decía que si quería una masacre más, haciendo siempre referencia a una masacre que sucedió en años anteriores en una palapa conocida en la ciudad, yo esto no se lo creía hasta que lo vi ese día. Supuse que iban a dispararle a todos”, narró.

Captan en VIDEO ataque armado: “dile a tu patrón que esto pasó por no pagar”

Daniel difundió un video donde se observa a un presunto sicario que se acerca de la parte de atrás donde estaba golpeando a su personal de seguridad, diciéndole: “dile a tu patrón que esto pasó por no pagar”. Después se dan cuenta de que es él a bordo de su camioneta y comienzan a dispararle. En el asiento de atrás se observa a dos personas que se agachan para evitar ser impactadas por las balas.

“En ese instante, como todo fue tan rápido solo logré agacharme. Como pudimos, nos protegimos de las balas y en medio de la confusión y el pánico, el miedo que ellos pudieran acercarse y quitarnos la vida, aceleré y perdí el control de mi camioneta y me impacté con los muros de mi negocio, el cual ellos al escapar se atravesaron al mismo tiempo en su moto, provocando la colisión”.

El dueño del bar indicó que perdió su libertad, paz y está consciente de que tal vez algún día lo alcancen las balas de venganza por la muerte de los delincuentes que lo atacaron a balazos.