Con pase de lista y globos, así dan el último adiós a Toñito, niño de 9 años asesinado por su vecino en Tenango del Valle

Familiares, amigos y compañeros de escuela despidieron a Toñito, un niño de 9 años que fue asesinado el pasado miércoles en el municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México. Fue en un ataúd color blanco donde trasladaron al menor hasta su última morada hasta el panteón de La Cofradía.

Durante el recorrido rumbo al cementerio los alumnos de la Escuela Primaria "Niños Héroes de Chapultepec" sostuvieron carteles con exigencias de justicia. “Los niños no se tocan, no se violan”, “la culpa no es de nadie más que del agresor”, se leía entre las consignas.

El patio de la Institución Educativa, que fuera su segundo hogar, fue el escenario para albergar a cientos de alumnos, maestros y padres de familia que participaron en la despedida. Los niños soltaron los globos que se elevaron y perdieron en el firmamento para la eternidad, como siempre sera recordado Antonio Judá de 9 años.

El director de la Escuela destaco "Hoy Toñito se despide de su institución a quien tanto quiso a quien tanto aporto" para en seguida su profesora dar el último pase de lista del tercer grado. Fue la abuela del menor, Martha Pedraza la que le aseguró que, previo a la desaparición, le dijo que jugaría maquinitas a unos metros de su casa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), el presunto asesino de nombre Mario “N” fue detenido en el poblado de San Pedro Zictepec. En un comunicado, la dependencia señaló que fue también es infractor en el delito de portación de arma prohibida.