Shakira: la polémica frase que la cantante le envió al papá de Piqué en su nuevo sencillo

Este jueves 21 de septiembre la famosa cantante Shakira se convirtió en tendencia en redes sociales tras el estreno de su nuevo sencillo "El Jefe", colaboración junto a la banda mexicana Fuerza Regida, uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados en la actualidad.

A los pocos minutos de su lanzamiento los fans de Shakira y de Fuerza Regida aseguraron que la canción será una de las más escuchadas en los últimos meses de este 2023. Hasta el momento la canción suma más de cinco millones de vistas en su canal oficial de YouTube.

Después de que la canción de Shakira se convirtiera en un verdadero éxito en la distintas plataformas digitales, los internautas descubrieron que la artista nacida en Colombia aprovechó su nuevo sencillo para enviarle una nueva indirecta a la familia de su expareja, Gerard Piqué.

De acuerdo con los usuarios en redes sociales en una parte de la canción "El Jefe" Shakira le envió un fuerte mensaje al papá de Gerard Piqué, su expareja sentimental. Otros dijeron que simplemente se trató de una mala coincidencia y nada tiene qué ver la letra de la canción.

Resulta que una de las frases que más llamó la atención de los internautas es donde Shakira se refiere a su exsuegro, por lo que los fans inmediatamente aseguraron que estaba hablando del papá de Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", dice una parte de la canción "El Jefe".