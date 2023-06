5 diseños de uñas rosas que puedes usar inspiradas en el estilo Barbie

El próximo 29 de julio se estrena el live action de Barbie, para lo cual muchas personas ya tienen planes con sus amigos sobre la manera en la que irán caracterizados a la premiere de una de las películas más esperadas del verano, pero si tú aún no defines tu outfit, algo que puedes hacer es comenzar a buscar diseños de uñas rosas para tomarte una foto super aesthetic con tu combo de Barbie.

Y lo mejor es que algunos diseños los puedes hacer tú misma desde la comodidad de tu hogar, ya que no requieren de grandes habilidades artísticas, así que no hay excusas para no llevar unas uñas glamurosas en este verano, donde una de las tendencias de color será la gama de rosas en general ¿te atreves a unirte al trend?

¿Ya pensaste en cuáles serán las uñas con las que irás a ver la película de Barbie? | Foto: Pinterest

Diseños de uñas rosas fáciles y rápidos

No importa si no tienes mucho tiempo y justo unas horas antes de la premiere de Barbie decides pintar las uñas de tus manos, pues siempre se puede llevar un diseño innovador y minimalista que de la ilusión de que acabas de salir de una cita con tu manicurista de cabecera. Lo único que necesitarás son esmaltes en varios tonos de rosa, los cuales utilizarás de manera indistinta en tus uñas para generar bloques de colores interesantes.

Puedes aprovechar para crear degradados de color o incluso diseños alternativos con un pincel, la cosa es que no te tomen mucho tiempo y a la vez se vean super producido. Para darle un plus no olvides aplicar una capa de barniz o matificante, algo que sin duda le dará un plus a tu manicura.

No hay nada como lo clásico y minimalista | Foto: Pinterest

Ahora que si quieres algo más llamativo, pero cuentas con uñas petite, también hay un diseño que debes probar y que consiste en crear ondas de color en algunas de tus uñas, de tal forma que den la ilusión de un bastón de caramelo, sólo que en varios tonos de rosa, algo que sin duda te hará ser la más dulce de la sala de proyección.

El resto de las uñas las puedes pintar con un esmalte rosa Barbie o alguna tonalidad que haga juego, siempre procurando que el rosa sea el que prevalezca en el diseño, ya que lo que buscas es añadirte a este trend de color que se presenta en diseños elaborados y minimalistas.

Estas uñas las puedes realizar tu misma en casa | Foto: Pinterest

Uñas rosa Barbie

En caso de que te decidas a utilizar uñas postizas en el estreno de Barbie, lo mejor será que optes por diseños glamurosos que le apuesten a la combinación de texturas, colores y diseños, ya que, como se trata de una ocasión especial es válido llevar algunas piedritas, glitter y dibujos a mano alzada.

Aunque también puedes optar por los barnices texturizados, las estampas y por supuesto, los escarchados, algo que provocará que toda la atención se centre en tus manos, tal y como ocurre con este diseño que le apuesta al rosa Barbie en diversas presentaciones, generando así unas uñas verdaderamente dignas de llevar a la cinta protagonizada por la muñeca más famosa de Mattel.

Si quieres un diseño elaborado, esta es la opción para ti | Foto: Pinterest

Por último, hay que hablar de la forma de las uñas con las que conquistarás a todos el próximo 29 de julio, las cuales pueden ser cuadradas, en forma de avellana o stilleto, siendo este último el diseño más osado con el que dejarás al descubierto la esencia de Barbie al demostrar que "eres lo que quieres ser".

Y si ya te vas a aventurar a llevar unas uñas de impacto, no olvides incluir decorativos extremos, tales como estoperoles y ¿por qué no? algunos stickers del icónico logo de Barbie.

Estas uñas son perfectas para ir a ver la película de Barbie | Foto: Pinterest

