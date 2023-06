Georgina Rodríguez tiene el pedicure perfecto para usar sandalias

El calor no da tregua y ante ello no hay mejor que sacarle provecho desde el mundo de la moda y la belleza al adoptar las mejores tendencias que nos ayuden a siempre lucir frescas y aunque hay muchas que ya se coronaron como las ideales para derrochar estilo, las sandalias son por excelencia las preferidas y la mejor alternativa para iniciar con todo el verano. Seguramente tú al igual que muchas fashionistas ya las tienes en tu clóset y para llevarlas no basta con combinarlas con los looks más chic, sino también con el pedicure más bonito.

Aunque para muchas mujeres el diseño de las uñas sólo se queda en las de las manos, lo cierto es que en los pies también hay que lucir el estilo más moderno, bonito y en tendencia. ¿La razón?, que la clásica forma francesa no es la única que se puede lucir para causar sensación y así nos lo acaba de demostrar Georgina Rodríguez con un pedicure de impacto y que es magnífico para lucir en traje de baño y con todos los tipos de sandalias que ya causan furor en el mundo de la belleza.

Georgina Rodríguez impone una nueva tendencia con un pedicure rojo brillante

A través de su cuenta oficial de Instagram, la novia y madre de los hijos de Cristiano Ronaldo compartió una serie de fotos para presumir sus vacaciones en Madrid, España, pues hay que recordar que la modelo ya vive en Arabia Saudita como muestra de apoyo hacia el futbolista, de quien se ha rumoreado en múltiples ocasiones que está a punto de separarse para siempre. Por supuesto, en un viaje tan importante no podía dejar de lado el estilo, luciéndose como toda una experta en moda, aunque su pedicure fue el que causó sensación.

De acuerdo con Georgina Rodríguez, este verano las uñas de los pies sí o sí se deben de lucir en color rojo para así lucir más guapa y chic que nunca, ya que el tono resulta muy empoderante, además que es sinónimo de confianza, seguridad en una misma, así como un reflejo de las más valientes y pasionales. ¿La mejor parte?, que no sólo se puede gritar al mundo las cualidades que representan a quien lleva este pedicure, sino que es ideal para resaltar los bronceados que reinarán en esta temporada vacacional.

La idea es presumir un tono rojo y aplicado de forma uniforme sobre todas las uñas, además que una capa extra de esmalte es perfecta para relucir los pies con un estilo muy brillante y llamativo. Por otro lado, hay que apostar por una forma cuadrada con la cual la elegancia se hará presente y que además es magnífica para evitar las uñas encarnadas. ¿Le robarías este estilo a la modelo?

¿Te sumas a la tendencia del verano? (Foto: IG @georginagio)

Con un diseño de pedicure como el que acaba de presumir Georgina Rodríguez se pueden usar las sandalias de moda, que van desde el stiletto para luchir chic, hasta las cangrejeras para las que buscan una imagen más moderna y juvenil. Además, este color tan llamativo es ideal para resaltar cualquier look, ya sea con un bikini para disfrutar de la playa, o bien, con las prendas más frescas del verano como son los vestidos, las faldas o los escotes. ¿Le darías una oportunidad a este estilo?

Finalmente, en su lección de moda, la estrella de "Soy Georgina" demostró que las uñas de los pies se pueden combinar con una manicura de impacto en la que se luzca el mismo color intenso y llamativo, pero en esta ocasión con una forma larga y cuadrada para balancear lo elegante con lo juvenil. ¿Le robarías sus trucos de belleza para este verano?