Contén la respiración antes de conocer por qué cada vez más gente coloca papel aluminio en el lavavajillas

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que sin dudas hace la tarea de lavar los platos, cubiertos, vasos, copas, tazas y otros utensilios de cocina de una manera mucho más fácil y rápida. El artefacto es un aliado para limpiar grandes cantidades de estos objetos.

Su funcionamiento es realmente sencillo y hace su tarea de limpiar la vajilla a través de la mezcla de agua, pastillas de detergente y abrillantador (algo que sin dudas se nota en la cristalería, pues deja un efecto reluciente). Pero en los últimos meses ha surgido en las redes sociales un truco para potenciar la acción de estos ingredientes.

¿Cuál es la acción del papel aluminio en el lavavajillas?

Los usuarios de internet están a la orden del día con tutoriales y tips de limpieza, y este artefacto no se ha salvado de un consejo muy particular utilizando papel aluminio. Este material es uno de los aliados de la cocina, ya que permite cocinar los alimentos de manera que preserven su sabor y no se quemen.

El papel de aluminio es el aliado de la cocina a las brasas. Fuente: Pixabay.com

Pero también se ha vuelto útil a la hora de poner en funcionamiento el lavavajillas. Uno de los consejos que circula por TikTok sugiere que hay que colocar una bola mediana de papel de aluminio en la canastilla de los cubiertos. ¿El resultado? Utensilios más brillantes, sin rayones y como nuevos.

Esto se debe a que los cubiertos suelen estar percudidos, con manchas que las pastillas de detergente no suele quitar. Algunos han perdido el color y otros están rayados o con otras marcas. La acción del aluminio es ideal para utensilios con estas características y que hayan sido fabricados con plata.

Según lo que relatan en las redes sociales, los compuestos químicos de las pastillas de detergente hacen una reacción al entrar en contacto con la bola de aluminio, el calor y el agua. De este modo, se produce una oxidación en la canastilla que deja relucientes los cubiertos y elimina las marcas como rayones.