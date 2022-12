Endulzantes: 5 razones de salud para no dárselos a niños

Una buena alimentación resulta fundamental para el correcto crecimiento de los niños y es por ello que esta se debe de respetar según las diferentes etapas y edades, pues así como un bebé menor a seis mese debe de tener una nutrición exclusiva con leche materna, después del año de vida es muy importante que reciban los alimentos y nutrientes adecuados para no afectar su salud ni desarrollo. Aunque todo lo anterior son recomendaciones muy conocidas por las madres y padres de familia, hay otras que se desconocen como si es bueno o no darles sustancias como los endulzantes a los más pequeños de la casa.

Los endulzantes, también conocidos como edulcolorantes artificiales, son sustitutos del azúcar que se pueden encontrar en una larga lista de alimentos y bebidas, por lo que no sorprende que los niños tengan un fácil acceso a ellos, aún si no son muy recomendados por los profesionales de la salud. Uno de los mayores problemas de estos, explica Mayo Clinic, es que aunque pueden derivar de sustancias naturales, "son mucho más dulces que el azúcar" y muchos de ellos se encuentran en:

Alimentos enlatados

Dulces

Mermeladas

Productos horneados como los panes y otros postres

Productos lácteos

Refrescos y otras bebidas

¿Por qué los niños no deben consumir en exceso los endulzantes?

Es común que al hablar de estas sustancias que sirven como sustituto del azúcar se les relacione con el cáncer; sin embargo, el Instituto Nacional del Cáncer ha advertido que no hay evidencia sólida que confirme la relación de la ingesta de edulcolorantes artificiales con este problema de salud. Lamentablemente, el escenario no es el mismo con otras afecciones y es por ello que los expertos recomiendan no darlos a los niños.

De acuerdo con la nutrióloga Diana Ancona, Maestra en Salud Global y experta en nutrición para el desarrollo infantil, compartió con El Heraldo Digital las cinco razones de salud por las cuales los niños no deberían comer estas sustancias, y es que provocan mayor riesgo de:

Alteración de la microbiota intestinal Inflamación Problemas en el metabolismo Aumento de peso Problemas cardiovasculares o diabetes a temprana edad

Sobre lo anterior, explicó la experta, radica la importancia de cuidar la alimentación de los más pequeños: "Debemos ser conscientes de lo que ofrecemos a nuestros niños y niñas para evitarles problemas a largo plazo. Según la Asociación Americana de Pediatría, el uso a temprana edad de estas sustancias puede desencadenar una serie de afectaciones graves para ellos", como es el caso de las antes mencionadas.

Aunque los endulzantes están presentes en muchos alimentos y productos ultraprocesados, la dieta de los menores debe de ser controlada, pues ellos "no necesitan endulzantes artificiales para tener un desarrollo óptimo" y además del listado anterior de enfermedades que pueden desarrollar, Diana Ancona también señala que el consumo excesivo de éstos puede generaarles "hábitos alimenticios poco sanos para la adultez".

"Como padres se debe estudiar y conocer los alimentos para realizar compras conscientes y preparadas que brinden a los pequeños la mejor nutrición posible, pues durante la niñez, su desarrollo sano y equilibrado depende únicamente de las decisiones alimenticias que los tutores toman para su bienestar. Sin duda, la mejor manera de actuar y cuidar la salud de los infantes es tener en cuenta acciones de prevención para padres primerizos", dijo.

4 tips para cuidar la salud en niños

Cuidar el alimento que se les brinda

Evitar el consumo de endulzantes durante los primeros 2 años de edad

el consumo de durante los primeros Promover el consumo de frutas, verduras y edulcorantes naturales como el dátil, manzana o plátanos para evitar que sus paladares se acostumbren a alimentos o productos tan dulces

Conocer que tanto aporte nutricional tiene lo que compramos y consumimos

