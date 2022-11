Estos son los 5 mejores ejercicios para perder peso antes de las fiestas navideñas

Las fiestas navideñas están más cercanas que nunca y con ellas viene la temporada ideal para deleitar el paladar con todo tipo de platillos y postres; aunque se trata de una de las temporadas preferidas de muchos, es innegable que es en la que miles de personas ganan unos cuantos kilitos de más y por lo que en Año Nuevo los propósitos siempre están acompañados por metas como perder peso o seguir hábitos más saludables como hacer ejercicio y mejorar la alimentación. De ahí que no sorprenda que una vez que inicia diciembre, las reuniones con amigos o familia tienen como tema de conversación el peso de muchos o que otros quieran prepararse para la época decembrina semanas antes para sorprender a todos.

Y si alguno de los escenarios anteriores es tu caso o si simplemente quieres mejorar tu figura perdiendo peso bajo un estilo de vida saludable, no debes dejar de leer. Pues en esta ocasión te compartimos los 5 mejores y más efectivos ejercicios con los que lograrás deshacerte de esos kilitos de más y llegar con el peso ideal a las fiestas navideñas, además de poder comer sin culpa en cada festejo de la temporada y demostrarles a todos que el 2022 fue tu año bueno en el que cumpliste el propósito de un estilo de vida más saludable.

Ideal para hombres y mujeres. (Foto: Pexels)

Realiza estos ejercicios y consigue la figura perfecta antes de Navidad

Una de las mejores partes tras seguir esta corta rutina de ejercicios no sólo es que lograrás quemar grasa, conseguir la figura ideal y torneada sin demasiado esfuerzo, ya que te tomará menos de 20 minutos al día, sino también que te sentirás completamente diferente y es que como te hemos contado en más de una ocasión, la actividad física va más allá de lo estético, pues también previene y controla una larga lista de enfermedades como la diabetes.

A pesar de sus beneficios es importante que antes de realizar cambios en tu estilo de vida lo consultes con un profesional de la salud, en especial si tienes algún padecimiento o lesión que puedan afectar o empeorar al implementar una rutina de ejercicios. Por otro lado, un experto te ayudará a crear el balance adecuado entre el entrenamiento y otros hábitos saludables como una buena alimentación, con los que los resultados no sólo se verán a un corto plazo menor, sino también de forma permanente.

Subirse a la silla. Para el primero de los ejercicios necesitarás una silla, pues te ayudará a trabajar los músculos de las piernas y del abdomen cada vez que alzas tu cuerpo entero para subir. El truco está en pararte frente al asiento, subir una de las piernas y con ella hacer el esfuerzo de subir la siguiente sin que la espalda pierda ese ángulo recto.

Olvídate de pasar horas en el gimnasio. (Foto: Pexels)

Sentadillas con salto. El ejercicio anterior te ayudará a preparar el cuerpo para este segundo set en el que con ayuda de un asiento, escalón o banca (según tus posibilidades) tendrás que saltar con ambas piernas y regresar a la postura inicial con tan sólo bajar una de las piernas y posteriormente la otra para reducir el impacto y seguir con un nuevo salto.

Plancha con salto. Para seguir con la rutina deberás colocarte en la posición de la plancha y con un salto llevar tus pies lo más cerca de tus manos que te resulte posible. Una vez ahí levanta las manos del suelo y haz un nuevo salto, esta vez de pie; regresa a la posición de la plancha y alterna los movimientos.

Tijeras. Sigue el entrenamiento esta vez con los famosos saltos de tijera en los que tienes que coordinar abrir y cerrar las piernas, con un movimiento de brazos pegados al tronco y lanzándolos hacia arriba dese los laterales.

Oblicuo de pie. Como último ejercicio ponte de pie con el cuerpo bien estirado y las manos en la nuca, posteriormente levanta la pierna derecha e inclina tu torso hacia el mismo lado como si quisieras junta el codo con la rodilla; realiza hacia el otro lado y alterna los movimientos para trabajar toda la zona abdominal.

Realiza la rutina en casa o al aire libre. (Foto: Pexels)

Cada uno de los ejercicios nos deberás realizar por cuatro sets con 10 o 15 repeticiones; no olvides que puedes descansar 30 segundos entre cada ejercicio para aguantar toda la rutina y comprobar los resultados antes de las fiestas navideñas.

No lo pienses más y comienza a activar tu cuerpo, pues en cuestión de semanas notaras resultados, algo que no solo te ayudará a lucir espectacular para las fiestas navideñas y las de Año Nuevo, sino que también te servirá para mantenerte en forma a pesar de tratarse de la temporada en la que muchos suben de peso. ¿Te sumas al reto?, recuerda que no deberás de tomar más de 20 minutos de tu día.

Aunque se trata de una rutina muy corta y efectiva, los expertos aseguran que para notar cambios en menos tiempo y de forma permanente lo ideal también es complementar con ejercicios de fuerza, ya sea antes o después del listado anterior. A continuación puedes ver los videos de cada ejercicio para que los pongas en práctica desde casa y no cometas errores de posturas que te ocasionen alguna lesión.

