¿No puedes bajar de peso? Martha Debayle revela por qué no lo logras en su podcast

Uno de los propósitos de año nuevo más comunes en México y en el mundo es perder esos kilitos de más que nos persiguen desde hace tiempo; y ahora que el 2022 está a punto de terminar, seguro te has preguntado más de una vez por qué no has logrado bajar de peso si has probado hacer dieta, ejercicio y muchos otros trucos.

Pues bien, hay respuestas muy concretas para esta pregunta tan común, y es que hay muchos factores que inciden en el peso corporal; algunos de ellos modificables y otros no tantos. Por ello, la nutrióloga Nathaly Marcus fue al podcast de Marha Debayle para explicar las razones más comunes por las cuales no puedes adelgazar.

¿Por qué no puedo bajar de peso?

De acuerdo con la especialista, hay diferentes factores que pasan desapercibidos en nuestro día a día que nos hacen estar luchando constantemente contra nuestro propio peso sin darnos cuenta. Si bien en muchas ocasiones nos limitamos a la comida y al ejercicio como base de nuestros objetivos, existen otros hábitos que dejamos de lado, por ejemplo:

Dormir bien: El sueño es un punto clave para lograr nuestros objetivos , y es que está comprobado científicamente que no dormir entre seis y ocho horas diarias puede generar cambios en el metabolismo y las hormonas, que a su ves derivan en un aumento del apetito y antojos.



El sueño es un punto clave para lograr nuestros , y es que está comprobado científicamente que no dormir entre seis y ocho horas diarias puede generar cambios en el y las hormonas, que a su ves derivan en un aumento del apetito y antojos. Saltase comidas: Al contrario de lo que se piensa comúnmente, comer menos no es sinónimo de bajar de peso; cuando nuestro cuerpo no recibe la cantidad adecuada de alimentos, el metabolismo se vuelve más lento y la quema de calorías se ve afectada.



Al contrario de lo que se piensa comúnmente, comer menos no es sinónimo de bajar de peso; cuando nuestro cuerpo no recibe la cantidad adecuada de alimentos, el metabolismo se vuelve más lento y la quema de se ve afectada. Llevar una rutina sedentaria: Quizás hacer home office , pasar mucho tiempo en el auto o transporte público o preferir ver televisión nos aleja de la posibilidad de hacer ejercicio; sin embargo, los expertos recomiendan activarse al menos 30 minutos al día para acelerar el metabolismo y quemar calorías.



Quizás hacer , pasar mucho tiempo en el auto o transporte público o preferir ver nos aleja de la posibilidad de hacer ejercicio; sin embargo, los expertos recomiendan al menos 30 minutos al día para acelerar el metabolismo y quemar calorías. No tomar suficiente agua: El agua es importantísima para ayudar a perder peso, pues además de acelerar el metabolismo, puede suprimir el apetito y reducir el deseo de comer entre comidas.

Pero ojo, estas no son las únicas razones por las cuales no estés perdiendo peso; según lo platicado en el podcast de Martha Debayle, existen problemas hormonales como hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina, entre otros, que pueden frenar procesos para mantener un peso equilibrado.

Por esto es importante que antes de someterte a una dieta o pasar horas en el gimnasio sin ver resultados, acudas a un especialista médico para que te asesore en el proceso y puedas cumplir tus metas.