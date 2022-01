¡Renueva tu guardarropa! Estas son las prendas y accesorios que no pueden faltar en 2022

Las tiendas están con las mejores rebajas del año y con la llegada del 2022 no hay pretexto alguno para no renovar tu guardarropa, aunque esto no quiere decir que tienes que gastar comprando todo lo que encuentres a tu paso, ya que hay prioridades para que luzcas espectacular todo el año.

Para ello es necesario tomar en cuenta las últimas tendencias de la moda que van desde básicos a la hora de vestir como es el caso de los jeans y playeras, hasta el calzado y otros accesorios. Y si estás más perdido que nunca sobre las prendas que se van a llevar este 2022, a continuación encontrarás un repaso muy necesario.

Algo que debes de tomar en cuenta es que los colores es que no te pueden hacer falta los neutros, además de otras opciones más coloridas como los morados y variaciones para entrar a la tendencia del Pantone 2022, además de los colores de la temporada primavera-verano, es decir, amarillo, naranja, rosa, verde y azul.

Camisas y blazers oversize

Entre las prendas que debes escoger con mucho cuidado destacan las camisas de botones y blazers, pues quedó atrás la época de llevarlas de tu talla, lo de hoy son las tallas oversize que quedan perfectas para cualquier tipo de cuerpo.

(Foto: @haileybieber)

Pero si lo que buscas es algo más ajustado, los tops son la prenda ideal, pues también se mantendrán como una de las tendencias favoritas del año.

Ropa con perlas y lentejuelas

¿Recuerdas los vestidos de Zara y el de Carolina Herrera con grandes moños al frente y repletos de lentejuelas? Tenemos buenas noticias porque las prendas con lentejuela se mantendrán como una de las piezas favoritas del año. Así que consigue blusas y otras prendas con estos detalles.

Otra alternativa más son las perlas, así que busca todas aquellas prendas que las contengan, ya sea en blusas o pantalones.

(Foto: @martalozanop)

¡Adiós skinny, hola mom jeans!

Como te venimos adelantando desde hace unas semanas, este 2022 es el año de los cortes holgados, por lo que los skinny jeans no serán una de las mejores tendencias a seguir. Es por ello que a la hora de renovar tu guardarropa te recomendamos asegurarte de incluir acampanados. Asimismo busca mom y baggy jeans, así como el clásico corte recto y el viejo tiro bajo o a la cadera.

(Foto: @reyestorresorma)

Otro de los básicos que no puedes olvidar agregar a tu lista de compras son los legginngs, ideales para todo tipo de looks, incluyendo los deportivos. También agrega faldas largas y holgadas, pues serán tendencia este 2022.

(Foto: Archivo)

¡No pueden faltar! Botas y plataformas

En el calzado las tendencias muestran los zapatos y mocasines con plataformas, ideales para combinar con cualquier look y lucir espectacular.

(Foto: @mariatortosa5)

Asimismo, las botas de tacón y con plataforma no pueden faltar en tu clóset este año; mientras que, los tenis altos también se van a quedar como uno de los favoritos.

(Foto: @tataitalia_official)

Aunque si de comodidad se trata las botas UGG mini y las sandalias acolchadas son las básicas, pues las famosas y modelos no dejan de usarlas para sus looks más casuales.

(Foto: @different_urban)

Accesorios indispensables para 2022

Para terminar, te recomendamos agregar a tu guardarropa calcetas largas, perfectas para combinar con leggings; sombreros, tanto de peluche para terminar el invierno, como playeros, para la temporada vacacional, y gorras.

Por supuesto, escoge tus mejores aretes, collares, pulseras y accesorios para el cabello, pues sin duda darán un toque extra a tus looks. En cuanto a pasadores la alternativa perfecta son las perlas, pues como ya señalamos, será una de las piezas favoritas del 2022.

(Foto: @todomodaoficial)

