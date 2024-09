VIDEO: Ricardo Peralta atrapa a Sian y Briggitte en romántica cita: "Así los quería encontrar"

La Casa de los Famosos no para de generar emociones e información. Con la reciente salida de Gomita y, por consecuencia, el debilitamiento del Cuarto Tierra, los integrantes de este equipo tratan de reorganizar su estrategia contra el Cuarto Mar.

Ante esto, cabe recordar que el fin de semana fue convulso para los primeros, puesto que en la fiesta del pasado viernes surgió una pelea entre Ricardo Peralta y Sian, donde le reclamó al cubano los besos que se dio con Briggitte Bozzo.

A la par de este suceso, estuvo la triste historia de Gomita, quien una vez más fue rechazada por Agustín, mismo que prefirió besarse en su cara con Gala Montes.

Con este recuerdo es que Ricardo Peralta logró hacer las paces con Sian, no sin antes advertirle que se alejaría de él y pedirle que no acercara más a la rubia cohabitante. A pesar de esto, el cubano no dudó en volver a buscar a Briggitte y reunirse con ella a escondidas, algo que Ricardo descubrió la noche del martes.

¿Qué sucedió cuando los cachó en la movida?

Gomita sufrió mucho en la fiesta por el amor a Agustín. Foto: Especial

Sian y Briggitte en cita con helado y ¡Ricardo los cacha!

"Así los quería encontrar", expresó Ricardo Peralta apenas entró al vestidor y se encontró con la escena, Sian y Briggitte recostados juntos en plena charla y con helados en mano.

Luego de esto, Briggitte intentó aclarar lo que sucedía y Sian apoyó esto, aclarando que apenas habían comenzado a comer el helado.

"¡No hables, Bri! Así los quería encontrar, comiendo helado. Briggitte, mi amiga, con el hombre de mis sueños ¿Qué tienes que decir a esto, Briggitte? ¿Esto hacemos las amigas? Quiero oírte primero a ti, para luego oír al descarado", enfrentó Ricardo con malicia y claridad.

Con la risa nerviosa de Briggitte en todo momento, Ricardo continuó con sus cuestionamientos. En tanto, ella apuntó que no se estaban besando ni algo similar, mientras Ricardo acotaba que era muy íntima su situación.

Briggitte le da golpe bajo con recuerdo de su novio Charly

Sin dudarlo, Briggitte tocó fibras sensibles de Ricardo y le recordó que él tiene una relación fuera del reality. Previo a esto, Sian le pidió que se les uniera en la velada.

"No, yo no tengo nada que hacer aquí, para sentirme incómoda, no quiero incomodar a esta...", precisó Ricardo.

Luego, abundó sobre su pareja.

¿Qué le quieres decir a tu novio?", preguntó Briggitte y Ricardo contestó: "¿Mi novio? ¿Quieres sacar esa carta? sacar la carta de, hablarle a tu novio y qué le tengo que decir a él. 'Charly, hola, cómo estás mi amor, buenas noches. ¿Cómo ves esta infidelidad que me están realizando? Yo también la veo muy mal, pero al parecer a Briggitte le da pura risa, le da risa hacerme sentir mal", resaltó el influencer.

El momento remató con una advertencia de Briggitte, quien le recalcó a Ricardo que se cuidara de ella porque era chiquita y picosa, además de peligrosa.

Briggitte ha conquistado a varios en La Casa. Foto: Especial

