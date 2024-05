Verónica Toussaint: ¿De qué murió la conductora de televisión?

La conductora Verónica Toussaint falleció la noche de ayer 16 de mayo, la noticia fue confirmada por el periodista Ciro Gómez Leyva, así como en las redes sociales de "¡Qué Chulada!". La también actriz de doblaje llevaba varios años en lucha contra el cáncer de mama, el cual había vencido ya una vez en 2022, pero se desconoce cuándo le regresó de nueva cuenta esta enfermedad. En redes sociales sus fans, amigos y familiares se han despedido y lamentaron su partida.

“Me dieron 16 quimios, 15 radiaciones y una cirugía. Y para mí como medicina lo hice mandatorio, meditar y hacer ejercicio”, aseguró en una entrevista reciente para “Sensibles y Chingonas”, un canal de YouTube, de Romina Sacre. Toussaint reveló que tenía este padecimiento en 2021, durante una emisión en “¡Qué Chulada!”, durante ese año estuvo en tratamiento para superarlo.

En redes se despidieron de ella. Foto: X / @chulada_tv.

Verónica Toussaint luchó contra el cáncer de mama

Respecto a su enfermedad, lo último que había mencionado la también actriz de doblaje fue que en la última operación que le realizaron le quitaron un tumor, 17 ganglios y tejido mamario. Ella siempre se había mostrado optimista. La también actriz comenzó su carrera en 2001, en la telenovela “Cara o Cruz” y desde entonces estuvo en muchos proyectos, no sólo como actriz, también como conductora y comediante.

Tuvo una carrera larga y prolífica. Foto: @veronicatouss / Instagram.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz. Que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble. Me he gastado la vida y a partir de ahora lo que tenga yo de vida es ganancia”, dijo en 2022 en una emisión de “El minuto que cambió mi destino”, de Adolfo Infante.

¿Por qué da cáncer de mama?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el cáncer de mama es una proliferación de células en el tejido mamario que afecta mayormente a mujeres, aunque también puede presentarse en hombres. La causa exacta no se conoce, pero se han identificado varios factores de riesgo que incluyen influencias hormonales, de estilo de vida y ambientales. El cáncer se desarrolla cuando el ADN de las células mamarias cambia, lo cual provoca una multiplicación celular descontrolada que puede formar tumores, invadir tejidos sanos y diseminarse a otras partes del cuerpo.

Se le detectó el cáncer en 2021. Foto: @veronicatouss / Instagram.