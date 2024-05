Muere la mamá de Héctor Parra y el actor no pudo asistir al funeral por sentencia en prisión

Daniela, hija de Héctor Parra, dio a conocer que murió su abuela y madre del actor. Según contó, el también compositor no se pudo despedir de su madre ni tampoco pudo asistir al funeral, ya que se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de más de 13 años por los delitos de corrupción de personas menores de edad agravado y abuso sexual.

En una entrevista para "Sale el Sol", Daniela Parra confesó que hace unos días se enteró de la muerte de su abuela, pero que ni ella ni mucho menos Héctor Parra se pudieron enterar a tiempo de la lamentable pérdida para la familia, pese a que hasta hace unos años madre e hijo eran muy unidos. Por supuesto, al encontrarse en prisión tras las acusaciones de abuso sexual por parte de su hija, Alexa Hoffman, el famoso no pudo asistir a darle el último adiós.

"Su mamá que no la pudo ver porque cuando lo detuvieron fue cuando ella ya falleció, muchas cosas que mi papá estando allá adentro no ha tenido como un duelo, porque estando allá adentro pasa la vida diferente y acá han pasado muchas cosas. Hemos perdido familiares, amigos y como que a él no le ha caído el vente", dijo su hija al programa.