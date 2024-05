Hijastro de Karla Panini se defiende tras ser relacionado con La Lavandera y revela cómo lo trataba

Oscar Burgos Junior habló por primera vez sobre la relación de Karla Panini y su padre Oscar Burgos y también reveló detalles de como era su relación con La Lavandera, el joven decidió compartir un video en sus redes sociales para dejar claro el tema y acabar con las especulaciones.

Mediante su cuenta de TikTok oscarburgosjr, subió un video donde aclaró que Karla Panini no es su madre como muchos aseguran sino su madrastra, precisó que cuando su padre se casó con la comediante él ya tenía 11 años y que su madre es Luisa Fernanda Sandoval e incluso reveló cuál era el trató que le daba Karla el tiempo que convivía con ella, lo que provocó el asombro de la opinión pública.

"Cuando yo estuve con Karla ella siempre me trató muy bien, ella siempre fue muy linda conmigo", reconoció Oscar Burgos Junior.

Hijastro de Karla Panini habla por primera vez sobre La Lavandera

El creador de contenido digital de 27 años de edad resaltó que lo que sucedió "lo que pasó después de eso ya no me toca a mí, ya no es parte de mi historia, solamente quería aclarar esto", señaló que quien es hijo de Karla Panini y su padre Oscar Burgos es su hermano Gabriel.

"He estado recibiendo mucha negatividad, muchos mensajes de crítica," reconoció Oscar Burgos Junior.

El influencer que cuenta con miles de seguidores en redes sociales relató que quería aclararlo porque muchos le han cuestionado que piensa sobre las recientes declaraciones de Karla Panini de que no debió ser mamá con Oscar Burgos por lo que dijo no tiene nada que opinar porque él no está involucrado en esa situación.