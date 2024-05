Famoso productor de televisión recuerda que Karla Panini le hizo brujería: "me tenían clavado con agujas"

Una vez más, Karla Panini se encuentra en medio de la polémica pues la mujer originaria de Monterrey se hizo tendencia en redes sociales luego que influencers de distintos países contaron la traición que le hizo a quien supuestamente era su mejor amiga Karla Luna.

Debido a lo anterior es que recientemente un famoso productor de televisión que trabajó con la comediante revivió aquel rumor sobre que Panini le habría hecho brujería, además, éste también habló sobre las hijas de la fallecida Karla Luna.

Sigue leyendo:

La serie coreana que revivió el escándalo de Karla Panini y que puedes ver en Prime Video

El escándalo de Karla Panini sigue en tendencia mundial, ya cuentan el "chisme" en turco y portugués

¿Practica la burjería?

IG @kpaninimx

Se trata del famoso productor Memo del Bosque, quien cada vez se encuentra mejor de salud y en entrevista con diversos medios de comunicación platicó sobre sus nuevos proyectos, sin embargo, en esta plática fue inevitable que mencionara a Karla Panini con quien trabajó en “Las Lavanderas”.

“Siempre me he mantenido fuera de escándalos y de quién tiene o no la razón…la época que yo viví con ellas fue maravillosa, se llevaban muy bien, fue una época de oro para ellas…”, comenzó a contar Memo del Bosque

Memo Del Bosque convivió mucho con ellas.

Foto: Especial

Por otra parte, el mismo productor contó que a él llegó el rumor sobre que también le hicieron brujería, pues cabe mencionar, que mucho se ha dicho que Panini le realizó trabajos de este tipo a Karla Luna, incluso en 2020 salieron imágenes de los supuestos rituales a la fallecida comediante y del productor.

“Alguna vez escuche que hasta creo que a mi me tenían clavado con agujas y no sé qué, algo así escuche que una foto, no hago caso en esta parte, no me involucro no sé quién haya tenido la razón…” dijo el productor