"Creo que murió por negligencia", Daniel Bisogno habla sobre la muerte de su mamá y revela que le faltó verla "un poco más"

Los primeros meses del año fueron los más complicados para Daniel Bisogno, quien antelas graves condiciones de salud a las que se enfrentó, pasó varias semanas hospitalizado e intubado y a unos días de su regreso oficial al mundo de la farándula, al regresar a la conducción de "Ventaneando", el conductor ofreció una entrevista en la que habló como nunca de la muerte de su madre, Aracely, quien falleció mientras él se debatía entre la vida y la muerte.

Daniel Bisogno señala que le faltó tiempo con su mamá y que murió por negligencia

"El Muñeco", como se conoce al famoso conductor, ofreció una entrevista con la revista TV y Novelas en la que por primera vez reveló algunos detalles de su paso por el hospital, de su hija Michaela y también del duelo al que se enfrenta tras la muerte de Doña Aracely Bisogno. Sobre esto último, también aseguró que su fallecimiento habría ocurrido a causa de una negligencia.

Al ser cuestionado sobre si se encuentra tranquilo y si se considera un buen hijo, Daniel Bisogno aseguró que sí, ya que en vida consintió a su madre; sin embargo, reconoce que pudo haber hecho más, por ejemplo, al mejorar la atención médica que recibió en medio de sus enfermedades.

"Sí, me siento tranquilo, a lo mejor me faltó verla un poco más, pero siempre estuve para ella, pude darle todas las cosas que se le antojaban, cuando le depositan la quincena, mi mamá se sentía millonaria, me hubiera gustado que estuviera mejor atendida, yo creo que mi mamá murió por negligencia, pero bueno, yo me quedo tranquilo", dijo a TV y Notas.

Daniel Bisogno revela cómo se enteró de la muerte de su mamá, Aracely

En este encuentro con el medio antes señalado, el colaborador de Pati Chapoy también contó que fue su hermana quien le dio la terrible noticia del fallecimiento de Doña Aradely Bisogno. Tras su muerte, él sigue tomando terapia para recuperarse de la pérdida, pues incluso contó que su madre no pudo ir a visitarlo al hospital.

"Mi hermana me dijo que sí recordaba que mi mamá estaba enferma, dije que sí, y siguió diciendo que había tenido una complicación, yo pregunté si la libró y me dijeron entre lágrimas que no, mi mamá quería irme a ver al hospital mientras estuve en terapia intensiva, pero no se pudo, a mí por lo mientras, además de este dolor, que es mucho, me cuesta trabajo subir escaleras, bajarlas, pararme y bueno, sentarme, como quiera, pues uno recarga la nalga y punto. En las manos me dio una neuropatía, que es dolor e insensibilidad, en fin, sigo tomando terapia para recuperarme", contó.

Por otro lado, también comentó que logra ver una mística en la muerte de su madre, algo que ya ha comentado en el pasado y volvió a reconocer que su fallecimiento le dio vida a él. " Claro que me parece particular que a los 2 días que murió, comenzó mi mejoría. En el hospital, tuve mucho tiempo para platicar con ella, gracias a que ella me llevó a los castings pude estar en esta carrera".