Daniel Bisogno: ¿cuánto cuesta un trasplante de hígado?, este es la millonaria cantidad que pagará el conductor

A lo largo de esta semana el nombre de Daniel Bisogno acaparó la atención de los medios de la farándula después de su regreso al elenco de conductores de "Ventaneando" tras superar una nueva hospitalización que lo llevó a pasar varios días en el área de terapia intensiva.

Fue el pasado martes 23 de abril cuando Pati Chapoy y los demás conductores de "Ventaneando" le dieron la bienvenida a Daniel Bisogno a la transmisión. Frente a las cámaras, el conductor reveló detalles sobre los complicados momentos de salud y contó que está en espera de recibir un trasplante de hígado.

Sigue leyendo:

Daniel Bisogno revela que Isela Vega fue su guía espiritual mientras estuvo en terapia intensiva

En su regreso a "Ventaneando", Daniel Bisogno contó que su recuperación marcha bastante bien, pero lamentablemente se someterá a un trasplante de hígado. El también protagonista de la obra de teatro "Lagunilla mi barrió" reveló que está en lista de espera para ser sometido a la cirugía.

En este sentido, "El Muñeco", apodo con el que se le conoce en "Ventaneando", dijo que se sometió a varios estudios donde los médicos determinaron que su hígado empezó a "no funcionar". Tras realizarse varios análisis se determinó que es candidato a recibir el trasplante.

"Siempre dicen que el hígado se regenera, pero llega un momento en que no, se hace chiquito y empieza a no funcionar, eso fue lo que me pasó a mí", contó.