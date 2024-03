Silencio en el set: dónde ver en español el documental en el que Drake Bell confesó los abusos vividos en Nickelodeon

Si naciste por allá de los años 90 y mediados de los 2000, seguramente uno de tus pasatiempos favoritos era ver "Drake y Josh" o "Zoey 101" y aunque probablemente tengas buenos recuerdos de estos programas, el reciente lanzamiento del documental "Silencio en el set: el lado oscuro de la fama infantil" ("Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV") ha revelado lo que verdaderamente sucedía cuando las cámaras se apagaban: una serie de abusos hacia las estrellas juveniles por parte del exproductor ejecutivo de Nickelodeon, Dan Schneider.

Si bien fue estrenada el pasado 17 de marzo en Estados Unidos, no se había confirmado cuando llegaría a México y otros países de Latinoamérica, pero hace algunas horas la plataforma de streaming MAX anunció que a partir del próximo 15 de abril, "Silencio en el set: el lado oscuro de la fama infantil" se encontrará disponible en su catálogo.

Esta producción estuvo a cargo del canal "Discovey ID", quienes a través de cuatro episodios se encargaron de recopilar los testimonios de distintas estrellas juveniles que tuvieron gran fama en las series producidas por Nickelodeon durante la década de los 90 y mediados de los 2000. Con estas terribles historias se confirmaron las teorías sobre los abusos cometidos por el exproductor ejecutivo, Dan Schneider.

Las acusaciones hacia Dan Schneider han resonado fuertemente en la esfera pública, generando un profundo impacto en la percepción de estos programas que marcaron la infancia de muchas personas. Desde alegaciones de prácticas discriminatorias hasta denuncias de abuso, el documental ha desenterrado una serie de eventos inquietantes sacudieron a la industria del entretenimiento, revelando algunos desgarradores fragmentos en donde personalidades como Drake Bell narran los abusos vividos durante la filmación de sus shows.

Estos testimonios no solo han añadido una nueva capa de credibilidad al documental, sino que también han generado una oleada de indignación y solidaridad hacia aquellas estrellas infantiles y juveniles sufrieron abusos en los sets de filmación. La revelación de estas historias ha desencadenado un llamado urgente a la rendición de cuentas y a la implementación de medidas más estrictas para proteger a los menores en la industria del entretenimiento.

Nickelodeon se posiciona ante las acusaciones hechas

En respuesta a las preocupaciones planteadas sobre las acusaciones de abuso y discriminación en los sets de sus programas emblemáticos, Dan Schneider, el creador de algunas de las series más queridas de Nickelodeon, ha defendido sus prácticas de producción. En declaraciones recientes, afirmó que todos los aspectos de sus producciones, desde las historias hasta el vestuario y el maquillaje, eran minuciosamente revisados y aprobados por un equipo de adultos, incluyendo ejecutivos de la cadena.

Por otro lado, Nickelodeon ha emitido un comunicado en el que aborda las inquietudes planteadas por el documental "Silencio en el set". En él, la cadena reconoce que no puede confirmar ni refutar las acusaciones relacionadas con comportamientos de producción que supuestamente ocurrieron décadas atrás. Sin embargo, reitera su compromiso con la creación de un entorno de trabajo seguro y profesional, libre de cualquier forma de acoso o conducta inapropiada.

De la misma forma, Nickelodeon enfatiza que la seguridad y el bienestar de sus empleados, el elenco y el equipo, así como el interés superior de las y los niños, son sus principales prioridades. Además, destaca las numerosas medidas de salvaguardia que ha implementado a lo largo de los años para garantizar que cumple con sus altos estándares y las expectativas de su audiencia.