Josh Peck rompe el silencio sobre abuso que sufrió Drake Bell: “Es increíblemente difícil”

Cada vez son más las celebridades en Hollywood que alzan la voz por los abusos que sufrieron en Nickelodeon como estrellas infantiles, entre ellos Drake Bell quien reveló lo ocurrido con su exentrenador de diálogo cuando él tenía 15 años de edad. El actor Josh Peck, quien fuera su compañero en la serie “Drake y Josh” hace 20 años, reacción a las declaraciones del también cantante.

Josh Peck rompe el silencio sobre Nickelodeon

Fue através del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” estrenado el pasado 17 de marzo que Drake Bell habló sobre el abuso que sufrió cuando tenía 15 años mientras trabajaba en la serie The Amanda Show” por parte del exentrenador de diálogo Brian Peck, quien en 2004 fue hallado culpable de 11 cargos por abuso sexual a menores y condenado a 16 meses de prisión, además de que tuvo que registrarse como delincuente sexual.

Ante esto, Josh Peck no dudó en enviar un mensaje a su excompañero de escena expresando su apoyo: “Ya terminé de ver el documental y me tomó unos días procesarlo. Busqué a Drake por privado, pero quiero darle mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes para compartir con el mundo sus historias del abuso emocional y físico en los sets de Nickelodeon. Decir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda darle sanción a las víctimas y a sus familias, así como un cambio necesario en nuestra industria”.

Drake Bell defiende a Josh Peck ante críticas

Tras las declaraciones de Drake Bell, el actor Josh Peck fue blanco de críticas en redes sociales y señalado por los fanáticos de “guardar silencio” ante las declaraciones de quien fuera su compañero de cámaras. Ante esto, el cantante no dudó en defenderlo y en un video compartido en TikTok aclaró que ya lo había contactado para expresarle su apoyo.

“He notado muchos comentarios de Josh en algunas de sus publicaciones, sólo quiero que sepan que procesar esto y pasar por esto es un momento muy emotivo, mucho de eso es muy, muy difícil, así que no todo se hace público. Sólo quiero que sepan que él se comunicó conmigo y ha sido muy sensible, se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar este, ha sido realmente genial. Así que sólo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con un poco de calma”, dijo Drake Bell.