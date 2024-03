Drake Bell sufrió abuso sexual, el cantante confesó que un empleado de Nickelodeon lo atacó cuando tenía 15 años

Drake Bell, famoso cantante y ex estrella de Nickelodeon gracias al programa de Drake y Josh, se ha sincerado respecto a una terrible situación ocurrida, durante su etapa en el famoso canal de para niños, pues luego de ser uno de los artistas juveniles más ovacionados y reconocidos del famoso canal, paso a tener también muchos escándalos luego de salir de Nickelodeon, pues desde tener acusaciones por abuso a su pleito con su co-estrella Josh Peck, él también interprete de "I know", se ha sincerado de un momento muy oscuro de su carrera.

Pues ahora será protagonista de un documental para Discovery donde hablará de esta difícil situación vivida durante los años en los que era una de las estrellas de Nickelodeon, pues el show de Drake y Josh fue uno de los estelares de la empresa por muchos años, situación que lamentablemente se uniría a la larga lista de víctimas de explotación infantil así como de abuso, por parte de estrellas que participaron en programas de Dan Schneider.

Drake Bell sufre abuso a los 15 años por un empleado de Nickelodeon

El famoso actor ha destapado uno de los temas más dolorosos y fuertes en el mundo del espectáculo, pues ha decidido hablar sobre lo que sucedió en Nickelodeon, pues Brian Peck, abuso del mientras trabajaba en la empresa de caricaturas y series para niño, a sus tan solo 15 años, siendo un secreto que guardo hasta el día de hoy.

Todo será revelado en la serie documental de Discovery: "Silencio en el Set: El lado oscuro de los niños en televisión" qué será trasnmitida este 17 y 18 de marzo, siendo uno de los muchos ex empleados que habla de una situación similar, como hace unos años cuando Jennette McCurdy publico su libro "Me alegro de que mi mamá murió", donde hablaba del abuso a menores y sobre explotación vividos durante su carrera en Nickelodeon.

Drake Bell durante su etapa en Nickelodeon/Créditos: @thepophive

¿Quién es Brian Peck?

Brian Peck fue arrestado en 2011 por 11 cargos relacionados con el abuso sexual en menores, en 2004 fue sentenciado a 16 meses de prisión y se le ordenó registrarse como delincuente sexual en octubre de 2004, lo que haría sentido las acusaciones de Drake Bell, pues alega que fueron durante su participación en "All That" y "The Amanda Show" de 1999 a 2002 mientras que Peck era su entrenador de diálogo.