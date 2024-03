Dan Schneider se disculpa por todas las cosas que hizo a los niños actores en las series Drake & Josh, iCarly y Victorius

Dan Schneider ha estado en boca de todos, luego del estreno del documental “Quiet on Set”, donde varios actores han confesado sus peores momentos mientras trabajaban para Dan Schneider y el canal para niños Nickelodeon.

Pues luego de recibir un escrutinio público por sus acciones en los programas de iCarly, Victorious y Drake & Josh, así como las acusaciones mostradas en el documental antes mencionado, subió una entrevista a su canal de YouTube para aclarar todo el tema.

El productor Schneider se hizo famoso por sus acusaciones de sexualizar a los jóvenes actores mientras trabajaban para él en programas como The Amanda`s Show, Drake & Josh, iCarly y Victorious. Pues en palabras de diferentes actores ex Nickelodeon, hubo actitudes y situaciones inapropiadas por parte del fundador de Danwarp la productora de Dan Schneider durante la grabación de sus programas.

Ya que fue acusado de hacer chistes de doble sentido, pedir masajes a sus actrices, sexualizar a sus personajes, ponerlas en situaciones incómodas y ocultar un fetiche de pies en escenas de los programas; situaciones que pueden ser revisadas en todos y cada uno de sus shows: Sin embargo, luego de la viralidad del nuevo documental de Discovery, Schneider decidió subir una entrevista con BooG!e, quien interpretaría a T-Bo, un personaje algo recurrente en la serie de iCarly, para disculparse por sus acciones.

"Estuvo mal, estuvo mal poner a alguien en esa posición. No lo haría hoy en día. Quiero disculparme con cualquiera al que haya puesto en esa situación”, dijo Schneider sobre pedir masajes a sus actores y actrices.

También habló sobre los chistes de mal gusto, de los que los padres se han quejado, pues consideran que son de doble sentido y sexualizan a menores de edad, pues los niños que ven los programas no los entienden, pero los padres sí.

“Todos esos chistes fueron escritos para una audiencia infantil, porque los niños creen que son divertidos. Ahora tenemos adultos viendo los chistes 20 años después y piensan que no lo son. No tengo problema con eso, si piensan que no lo son que sean removidos, como yo lo hubiera hecho hace 25 años y como lo haría ahora”, respondió Schneider.