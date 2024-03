VIDEO revela cómo Jerry Trainor protegía al elenco de iCarly de las "conductas raras" de Dan Schneider

Tras la salida del documental “Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV”, muchos de los fans de programas como “Victorious”, “The Amanda Show”, “Drake y Josh” o “iCarly” comenzaron a indagar y descubrir comportamientos entre los miembros de los elencos; uno de los que más ha llamado la atención es Jerry Trainor, quien hace del hermano mayo de Carly, pues muchos creen que él llegó a defender a algunos jóvenes actores de abusos.

Y es que muchos internautas compartieron videos en los que se ve cómo Trainor intenta apartar a sus compañeros menores de edad de Dan Schneider, acusado de ser el victimario de muchas personas. En otros clips se ve cómo Schneider se comporta de una manera poco apropiada con los infantes. Además, recientemente se han hecho públicas las denuncias de abuso sexual, acoso, entre otros, contra miembros de la producción de Nickelodeon.

¿Quién es Jerry Trainor?

Gerald William Trainor, nacido el 21 de enero de 1977 en San Diego, California, es un reconocido actor de Estados Unidos. Ganó prominencia por su interpretación de Spencer Shay en la aclamada serie de Nickelodeon "iCarly", a partir del año 2007, y por su papel como "El Loco Steve" en "Drake & Josh", otra exitosa producción del mismo canal.

Debutó en la televisión con un papel en "Undressed" de MTV, y desde entonces ha participado en una variedad de programas y series de renombre, incluyendo "Law & Order" y "Malcolm in the Middle", además de sus recordados papeles en "Drake & Josh" y "iCarly".

Además de su exitosa carrera actoral, en octubre de 2015, Trainor incursionó en el mundo de la música al formar la banda "Nice Enough People" junto a Mike O'Gorman, Andrew Zuber y Allison Scagliotti, su antigua coprotagonista en "Drake & Josh". Él es el bajista y la banda lanzó su primer EP, "Hanover Hideaway", en junio de 2016.

¿Qué pasó en Nickelodeon y Dan Schneider?

Fue en 2022, cuando la actriz de "iCarly" Jennette McCurdy lanzó el libro “I’m Glad My Mom Died”, en el reveló que “un productor” tenía actitud abusiva y luego Insider reveló nuevas acusaciones contra Dan. Luego de eso, Alexa Nikolas, Daniella Monet dieron sus testimonios de abuso y Russell Hicks sacó más información sobre los tratos sexistas y abusos de Schneider, quien pese a que se disculpó de algunas cosas, negó las acusaciones más fuertes.