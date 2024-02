Miley Cyrus se corona en los Grammy con segundo premio a la "Mejor grabación del año" por "Flowers"

Miley Cyrus, de manera espectacular, se llevó el Grammy a la Mejor Grabación del Año, acumulando su segundo premio. Se trata de una canción que no se cansó de romper récords y de vender, y de sonar en la radio, en el streaming. Sin duda, clavó uno de los mayores hits del nuevo siglo.

"Creo que no me olvidé de nadie, pero tal vez me olvidé de ponerme ropa interior... ¡adiós!", fueron las últimas palabras de la cantante, luego de agradecer a todos los involucrados en su disco, y quienes han estado con ella desde el día 1 de su carrera.