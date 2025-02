Chiefs vs. Eagles: ¡Que comience la fiebre del Super Bowl LIX!

Este domingo 9 de febrero se vivirá una fiesta en el Caesars Palace de Nueva Orleans. Los dos mejores equipos de la temporada están listos para disputar el Super Bowl LIX. Los Kansas City Chiefs buscan conseguir algo sin precedentes: un tricampeonato, mientras que los Philadelphia Eagles quieren revancha luego de perder hace dos años en la misma instancia contra los Chiefs y coronar una campaña espectacular.



El ataque de los Eagles es una verdadera locura con Jaylen Hurts, A.J. Brown, Dallas Goedert, DeVonta Smith y el alma de esta ofensiva, Saquon Barkley. Además, cuentan con una buena defensiva con Zack Baun, Oren Burks, Reed Blankenship y Cooper DeJean. Este equipo ha sido muy sólido y lo ha demostrado en los Playoffs, ganándole a Packers, Rams y Commanders.



En cada uno de esos tres partidos de Playoffs, Barkley ha superado las 100 yardas por acarreo y ha sumado cinco touchdowns. Tuvo una temporada regular fenomenal: 15 touchdowns (13 por la vía terrestre y dos por aire), 345 acarreos para 2,005 yardas y 33 recepciones para 278 yardas. Estuvo a 100 yardas de batir el récord de más yardas en una temporada, pero Nick Sirianni no lo dejó jugar en la semana 18.



Es el factor X de los Eagles. Si la defensiva de los Chiefs no logra detenerlo, el equipo de Filadelfia tendrá probabilidades muy altas de conseguir el Vince Lombardi.



Del otro bando están los experimentados Kansas City Chiefs, que han llegado a cinco de los últimos seis Super Bowls y buscan un tricampeonato, algo totalmente inédito. No cabe duda de que estamos viviendo una dinastía en la NFL. Andy Reid, Patrick Mahomes y Travis Kelce van por su cuarto Super Tazón; solo han caído en una ocasión en esta instancia, y fue ante los Buccaneers de Tom Brady.



La franquicia de Missouri no se caracteriza, en las más recientes temporadas, por jugar un fútbol americano atractivo, pero sí efectivo. A ellos no les importa su rendimiento en la campaña regular, solo les interesa clasificarse a los Playoffs y, a partir de ahí, sacar los partidos con lo justo. Les ha funcionado, y absolutamente nadie puede discutir eso. Siendo honestos, su roster puede que no sea de los mejores de la liga, pero tiene el ADN ganador.



Si hablamos de jugadores, los Eagles deberían partir como favoritos, pero, por todas las circunstancias que hay detrás y por todo el historial reciente, los Chiefs, una vez más, son los máximos candidatos.



Ahora, el duelo principal es el de Patrick Mahomes contra Jaylen Hurts. Aunque Hurts evoluciona cada vez más en su desempeño, no hay comparación con el mejor quarterback de la liga. El egresado de Oklahoma tendrá que mantener posesiones largas y darle el balón lo menos posible a Mahomes si aspira a ganar. No hay de otra.



Como dato curioso, los Kansas City Chiefs utilizarán su uniforme de visita en color blanco para el Super Bowl LIX, el mismo color que usaron hace dos años en el partido frente a los Philadelphia Eagles. Se han disputado 58 ediciones del Super Bowl en la NFL, de las cuales 37 han sido triunfos para los equipos que jugaron con el uniforme blanco, y 19 de los últimos 26 campeones han portado el jersey blanco. Patriots, Buccaneers, Packers, Eagles y Chiefs son los únicos que han ganado el Super Bowl usando sus camisetas de local.



La mesa está servida en el Caesars Palace para que sea un Super Bowl LIX memorable, con grandes jugadas, algo de polémica y dramatismo puro. Ya está aquí el momento que todos los aficionados al emparrillado esperábamos.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ