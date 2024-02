Billie Eilish le arrebata el Grammy de "Mejor canción" a Miley Cyrus, Dua Lipa y Taylor Swift

Billie Eilish se quedó con un Grammy que jamás hubiera pensado. Se trata de la categoría de mejor canción, donde tenía una competencia durísima con grandes cantantes del pop mundial como Taylor Swift, Dua Lipa o incluso Miley Cyrus, quienes tuvieron años absolutamente fascinantes.

La canción en cuestión es "What Was I Made For?", misma que ha ganado múltiples premios. Hasta el momento se ha hecho con el Hollywood Music in Media Awards; Variety's Hitmakers; Denver Film Critics Society; Georgia Film Critics Association; Santa Barbara International Film Festival, entre muchos otros.

Ahora lleva dos Grammy en el 2024. El primero fue el de la Mejor Canción escrita por un Medio Visual, y el segundo, desde luego, el de Mejor Canción del Año. Ahora buscará ganar el Oscar por la misma canción, donde parte como la favorita, pues ya le otorgaron el Globo de Oro.

Esta fue la dura competencia que se presentó en la categoría mencionada:

‘A&W’ – Lana Del Rey

‘Anti-Hero’ – Taylor Swift

‘Butterfly’ – Jon Batiste

‘Dance The Night’ – Dua Lipa

‘Flowers’ – Miley Cyrus

‘Kill Bill’ – SZA

‘Vampire’ – Olivia Rodrigo

Más sobre la canción "What Was I Made For?"

Esta canción es una balada de piano que expresa la incertidumbre y la búsqueda de sentido de la protagonista; o al menos eso es lo que buscaba plasmar, de acuerdo con la escena de Barbie con su creadora, lo que la dota completamente de sentido cuando las ves en la pantalla grande.

La voz de Billie Eilish es suave y melancólica, completamente lo contrario con la producción de Finneas, su hermano, quien crea una atmósfera oscura, bastante pesada, de una tristeza inmensa en su instrumento. Puede ser que sea completamente ajena con todo el júbilo que presenta Barbie con las demás canciones del álbum, pero es precisamente ello lo que la un toque bastante interesante. Por ello se ha llevado tantos premios.