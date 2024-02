¡Uno más a la lista! Taylor Swift gana el Grammy al Mejor Disco del Año por "Midnights"

Taylor Swift sigue cosechando éxitos, ahora lo hace con el disco "Midnights" al "Mejor Álbum del Año", estrenado en el año 2023, y se trata de su premio número 14 en la historia. Sin duda, uno de los logros más impresionantes de su carrera. Está en camino a romper todos los récords del disco.

Durante el discurso de agradecimiento no dejó de darle un lugar muy especial a gente como el productor Jack Antonoff, así como a su amiga Lana del Rey, a quien subió al escenario, a pesar de que estaban nominadas en la misma categoría, y se refirió a ella como una leyenda.

Crédito: AFP Photo

Aseguró, en este contexto que si hay algo que realmente ama eso es cantar y hacer discos, canciones, ensayar, y todo lo que involucra la vida de una estrella mundial de las composiciones, por lo que espera seguir haciéndolo durante muchos años más, hsata que ya no pueda, porque la hace muy felix.

"Me encantaría decirles que este es el mejor momento de mi vida, pero yo me siento feliz cuando termino una canción, o cuando descifro la escala de una composición que amo, o cuando estoy preseleccionando un vídeo musical, o cuando estoy ensayando con mis bailarines o con la banda, preparándome para ir a Tokio a dar un espectáculo. Para mí el premio es el trabajo. Todo lo que quiero hacer es seguir haciendo esto. Me encanta Es mucho, me hace muy feliz", dijo.

Esta era la dura competencia:

World Music Radio – Jon Batiste

The Record – Boygenius

Endless Summer Vacation – Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

The Age of Pleasure – Janelle Monáe

Guts – Olivia Rodrigo

Midnights – Taylor Swift

SOS – SZA

Crédito: AFP Photo

La cantante anunció su nuevo disco en la entrega del Grammy

Uno de los dos premios que recibió la cantante esta noche fue la categoría de "Mejor álbum de Pop como solista", y aprovechó que se trataba del Grammy número 13 de su carrera para hacer una revelación que nadie esperaba, su nuevo disco está muy pronto a ser lanzado.

Se trata de un trabajo de estudio al que tituló The Tortured Poets Department, y que estará disponible al público el día 19 de abril de 2024, sin embargo, ya está en preventa en su página oficial, donde lo podrás encontrar como vinil, como disco, como cassette o en una versión para coleccionistas.

Más sobre "Midnights", un exitoso disco más de Taylor Swift

"Midnights" es el décimo álbum de estudio de la cantante estadounidense Taylor Swift, y se lanzó al marcado el 21 de octubre de 2022, promocionándose durante todo 2023 con una impresionante gira a la que llamo "The Eras Tour", mismo que la trajo a México para unos impresionantes conciertos en el Foro Sol.

Crédito: AFP Photo

Es un álbum conceptual que explora la temática de la medianoche como un momento de reflexión, introspección y liberación, de acuerdo con lo que ha revelado la cantante en redes sociales y diversas entrevista a medios especializados en pop, rock, o música en general. Se dice que 13 noches de insomnio fueron la inspiración para componer cada una de las canciones.

El álbum fue producido principalmente por Swift y Jack Antonoff, y cuenta con la colaboración de Lana Del Rey en la canción «Snow on the Beach». Esta fue la principal razón por la que todos estaban sentados juntos, en la misma mesa, y pasaron al escenario como unos verdaderos hermanos que solamente tienen rosas para tirarse.