Victoria Monét recibe el Grammy a la Mejor Artista Nueva del año en 2024, ¿quién es y por qué ganó?

Sin sorpresas en el mejor nuevo artista del año, Victoria Monet pasó al escenario de los Grammy para tomarlo entre sus manos, y pasar a la historia como la artista que lo recibió en el año 2024, gracias a sus recientes éxitos en la industria del R&B en los Estados Unidos.

“Mis raíces han estado creciendo bajo tierra, sin ser vistas, durante tanto tiempo, y siento que hoy estoy brotando, finalmente en la superficie”, dijo, fue parte del gran discurso que pronunció al borde de las lágrimas.

Monét venció a Gracie Abrams, Fred again.., Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan y The War and Treaty, lo que convierte este premio en algo todavía más grande para ella, pues estamos hablando de auténticos talentos que tienen una carrera fenomenal por delante.

Te puede interesar:

Grammy 2024: Taylor Swift brilla con elegante vestido blanco estilo Hollywood clásico

Billie Eilish le arrebata el Grammy de "Mejor canción" a Miley Cyrus, Dua Lipa y Taylor Swift

¿Quién es Victoria Monét?

Victoria Monét es una cantante, compositora y productora musical estadounidense. Tiene 34 años, nació en mayo de 1989, y contrario a lo que pueda decir este premio, tiene bastante recorrido en la industria de la música mundial. Desde 2014 lo ha hecho de manera profesional, acumulando discos, sencillos, ventas, éxitos.

Se puede notar su huella en la historia musical por todas las colaboraciones que ha hecho a lo largo de su carrera, aunque corta, bastante fructífera. Para Ariana Grande ya escribió diversas canciones como "Thank U, Next", y desfilan también Travis Scott, Fifth Harmony, Chris Brown y Janelle Monáe, entre otros.

Crédito: AFP Photo

Hasta el año pasado, 2023, se dio a la tarea de grabar su propio disco, a la par que componía para otros artistas, es esa la razón por la que ganó el premio a la Mejor Nueva Artista, a pesar de su recorrido. Este Álbum debut estuvo lleno de increíbles reseñas, posicionándolo como uno delos mejores del año en el R&B.

Sigue leyendo: Miley Cyrus se corona en los Grammy con segundo premio a la "Mejor grabación del año" por "Flowers"

Tan solo este año estuvo nominada al premio Grammy por el mejor arreglo para un álbum no clásico, premio al mejor disco de R&B, así como el premio a la mejor interpretación pop, todos por el álbum Jaguar II. Sin duda, tiene todavía mucho camino que recorrer como cantante solista.