Romina Marcos revela que su ex le pedía dinero tras terminar: "él estaba con otra"

Romina Marcos se está haciendo viral en la plataforma de TikTok después de que revelara que uno de sus exnovios la buscó para pedirle dinero, aunque ya había terminado y él ya tenía otra persona. La hija de Niurka destacó que esto sucedió debido a que su forma de demostrar amor es dando regalos y dinero.

Hace unos días, Romina asistió al podcast "Somos + Batos" en donde habló de diferentes temas, sin embargo, uno de los que llamó la atención de los internautas fue cuando contó que tuvo un expareja que le seguía pidiendo dinero aún después de terminar su relación.

Romina Marcos habló de sus ex parejas IG @romimarcos

Romina Marcos habla de su exnovio mantenido

"Después de haber cortado, ya no estábamos juntos, él estaba con otra. Me habla y me pida todavía dinero", comentó Romina con humor, quien agregó: "wey, ya ni siquiera me cog*s como para que te de dinero". La influencer y actriz destacó que esta fue una de las peores experiencias con un exnovio, sin embargo, apuntó que esto pasó por su culpa, pues le da regalos a sus parejas.

"Me encanta salvar. Mi manera de demostrar amor es dar regalos, resolver la vida. Entonces sí me vuelvo esa novia de '¿qué necesitas?', 'tal', pues 'yo te presto. Luego me das. Somos un equipo, siempre juntos'. Y la onda de somos un equipo nunca llega, porque sí se malacostumbran, cuando llegas a decir que no se enojan", reveló.

¿Su ex le debe dinero a Romina Marcos?

La hija de Niurka Marcos aclaró que si bien a tenido muchos novios a los que les ha prestado dinero, ninguno le ha quedado a deber. "Hasta eso, gracias a dios, siempre se me ha pagado. En ese aspecto no me quejo", contó Romina, que también tomó con humor estas malas experiencias con sus exparejas.