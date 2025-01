Alejandra Guzmán confirma reconciliación con Frida Sofía, ¿seguirá la denuncia contra Enrique Guzmán?

Alejandra Guzmán acaba de confirmar que se reconcilió con su hija Frida Sofía, una de las reuniones que el público ha estado esperando. El dueto ha tenido múltiples problemas en los últimos años, pero todo parece indicar que la muerte de la matriarca de la dinastía Pinal pudo concretarlo.

La llamada reina del rock mexicano dijo en una reciente entrevista con los titulares de Ventaneando que hoy por hoy está muy agradecida con su madre, pues aún después de morir sigue haciendo muchas cosas buenas por la familia, en concreto, reunirla con su hija a pesar de los escándalos.

"Se lo agradezco a mi madre porque es uno de los grandes regalos que me dejó. Claro que estoy en contacto con mi niña, la amo con toda mi alma", dijo la cantante.

Además, aseguró que tiene un gran amor por su hija que nunca se perdió, ni siquiera la demanda que interpuso en contra de su abuelo por supuestos abusos sexuales en su infancia. Por último, aclaró de nueva cuenta que todo fue gracias a Silvia Pinal, a quien nombró como un increíble "pedazo de abuela".

Alejandra Guzmán habló sobre su relación con Frida Sofía. Crédito: @laguzmanoficial

¿Por qué dejaron de hablarse Silvia Pinal y Alejandra Guzmán?

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, se ha visto marcada por una serie de conflictos públicos que acapararon la atención de todo el público en México. El punto de inflexión en esta disputa se produjo cuando la influencer acusó públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña.

En el año 2021, Frida Sofía realizó fuertes declaraciones en las que acusó a su abuelo de haber abusado sexualmente de ella en múltiples ocasiones durante su infancia. Estas acusaciones generaron una gran conmoción en el mundo del espectáculo y desencadenaron una serie de reacciones por parte de los involucrados y de la opinión pública.

Como consecuencia de estas acusaciones, la relación entre Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, se deterioró considerablemente. Ambas mujeres se distanciaron públicamente y han mantenido una postura de confrontación en los medios de comunicación, pero también en las redes sociales.

Enrique Guzmán enfrenta la denuncia de Frida Sofía. Crédito: @eguzmanoficial

¿Continúa la denuncia en contra de Enrique Guzmán?

A raíz de las acusaciones, se inició un proceso legal en contra de Enrique Guzmán. Frida Sofía presentó una demanda formal en la que detalló los presuntos abusos sufridos. Este caso legal ha sido seguido de cerca por la opinión pública y ha generado un intenso debate sobre la importancia de denunciar los abusos sexuales, además de brindar apoyo a las víctimas.

Frida ya vino varias veces para realizar sus declaraciones y confirmaciones con el objetivo de que no sea encajonada su denuncia. Por lo que no hay ninguna confirmación de que vaya a parar las denuncias en contra del cantante rocanrolero. Frida Sofía todavía no ha dado declaraciones oficiales.

