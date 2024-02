Romina Marcos defiende a Leslie Gallardo por críticas en LCDLF: “No deja de ser un ser humano”

Leslie Gallardo se ha convertido en una de las participantes más polémicas en “La Casa de los Famosos 4” debido a sus explosivas declaraciones y la actitud con otras participantes por la que ha sido tachada de “intrigosa” en redes sociales. Ante esto, su cuñada Romina Marcos no dudó en salir en su defensa y dejó ver que podrían existir conflictos en la relación que la modelo tiene con su hermano, Emilio Osorio, ya que hizo saber que tendrán una conversación una vez que sea expulsada del reality show.

Romina Marcos defiende a Leslie Gallardo

A través de un live en sus redes sociales, la hija de Niurka Marcos dedicó unos minutos a hablar de la polémica que rodea a su cuñada y no dudó en defenderla asegurando que todos los participantes de la cuarta temporada del programa han explotado. Además, añadió que a su salida Emilio Osorio tendrá un importante conversación con ella por las declaraciones que ha hecho, como las de Karol Sevilla, exnovia del también cantante.

Romina Marcos defiende a Leslie Gallardo. Foto: IG @_lesliegallardo

“Vamos a hablar con ella, o bueno yo qué, va a hablar Emilio con ella supongo. Hay muchas cosas que hemos hablado Emilio y yo que nos damos cuenta que pasan con ella porque la conocemos y sabemos cosas de su vida privada que la gente no sabe. Ella ha tomado la decisión de no decir y no es por justificarla tampoco, entiendo que para muchos sus acciones no sean las más correctas, pero tampoco creo que eso la haga una mala persona o ser humano (…) es una casa bien rara, porque todas las mujeres están unidas, pero al mismo tiempo no, se tiran, está muy raro”, detalló.

Público de LCDFL4 exige la salida de Leslie Gallardo

Esta semana Leslie Gallardo se encuentra entre los nominados y a través de redes sociales el público ha exigido su salida por los constantes pleitos con algunas de sus compañeras en “La Casa de los Famosos”, mismos por los que ha sido tachada de “intrigosa” asegurando que ella ha provocado algunos de éstos mintiendo al resto de los participantes.

Sobre todo por la reciente pelea que sostuvo con Thali García, además, se convirtió en motivo de burlas por los internautas cuando rompió en llanto al asegurar que extrañaba a su novio, Emilio Osorio, y que deseaba casarse con él a dos meses de haber iniciado su noviazgo. A esto se suman las declaraciones que hizo en contra de la actriz Karol Sevilla, quien tuvo un romance con el exparticipante del programa en su temporada de México.