Romina Marcos recibe criticas por su corte de cabello: “me dicen el niño Dios”

Romina Marcos vuelve al ojo publico, pero esta vez no es por que hable de la relación de su hermano Emilio y su cuñada Leslie Gallardo quien fue la segunda eliminada de La Casa de los Famosos sino por su peculiar corte de cabello.

Si bien, la hija de Niurka Marcos siempre ha sorprendido a sus fanáticos con diferentes cambios de look, pues ha traído su cabellera de distintos colores e incluso hasta optó por raparse, en esta ocasión Romina Marcos ha recibido algunos comentarios y comparaciones por su actual corte de cabello, ya que aseguran se parece al “niño Dios”.

¿Romina Marcos parece Niño Dios?

Fue a través de su cuenta de TikTok que la exparticipante de Masterchef Celebrity compartió las constantes burlas y comparaciones que le han hecho su seguidores a través de los comentarios, pues Romina compartió que la llaman “niño Dios”.

Y es que, Romina Marcos antes de revelar las comparaciones que le han hecho, compartió un video a lado de una de sus amigas en donde aparecen bailando y fue ahí en donde la también actriz y cantante se dio cuenta que ahora la llaman de esta peculiar forma.

Comentarios como: “no sé si supe reírme o persignarme”, “todos estamos acá por el niño Dios”, “vine a ver como se ve el niño Dios después de los 20”, entre otros más son con los que recibió el video de Romina.

Debido a esto es que Romi cuenta entre risas que tanto ella como su amiga no entendían a quien de las dos la habían comparado con la figura religiosa, por lo que una de ellas buscó en Google la imagen y cayeron en cuenta que el corte de cabello de la hija de Niurka era idéntico al del niño Dios.

Romina se toma bien las burlas por su corte de pelo

Debido a lo anterior es que lejos de enojarse, Romina Marcos y su amiga decidieron grabar otro video contando cómo se dieron cuenta que ahora la hija de Niurka es comparada con el niño Dios.

Romi y su amiga no podían parar de reír por lo que la ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy solo dijo que se iba a peinar para ya no parecerse a la figura religiosa.

Finalmente seguidores de Romina pidieron que ahora baile el famoso “pasito perrón”, tema que hace algunos años se hiciera viral debido a que alguien utilizó al Niño Dios para hacerlo bailar al ritmo de esta famosa canción.