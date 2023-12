Romina Marcos hace fuerte reclamo a Emilio Osorio por haberla exhibido ante la prensa

Desde hace algunas semanas, la nueva relación entre Emilio Osorio y Leslie Gallardo, ha dado mucho de qué hablar, pues hace poco tiempo el ex integrante de La Casa de los Famosos, se dijo muy enamorado de su exnovia la cantante Karol Sevilla, sin embargo, las cosas cambiaron de un día para otro.

Debido a lo anterior es que comenzaron muchos rumores y especulaciones al respecto, sin embargo, una publicación que hizo Romina Marcos, hermana de Emilio hizo que se prendieron los focos rojos pues todo apuntaba que se trataba de una indirecta para su ex cuñada, sin embargo, el propio Emilio aclaró esta situación sin pensar que expuso a su hermana ante la prensa nacional.

Emilio aclaró lo que dijo su hermana hace unos días, tras confirmar su romance con Leslie.

Foto: IG @_lesliegallardo

Romina Marcos reclama a Emilio por exponerla

Hace algunos días, Emilio Osorio tuvo un encuentro con la prensa de nuestro país en el aeropuerto de la CDMX, pues el joven se disponía a tomar un vuelo con destino al continente europeo, ahí habló por primera vez de las razones que lo llevaron a terminar con Karol Sevilla y aclaró las supuestas indirectas que su hermana le habría lanzado a la protagonista de “Soy Luna”.

Y es que, tan solo unos días después que se hizo oficial la separación entre Emilio y Karol, Romina compartió un video en su tiktok en donde pide que no se pongan de víctimas si no tuvieron responsabilidad afectiva, ante esto, inmediatamente lo relacionaron con Karol Sevilla pues usuarios de redes aseguraron que estas palabras iban dirigidas a la exnovia de su medio hermano.

Emilio expuso a su hermana.

Foto: IG @romimarcos

Debido a esto es que la prensa cuestionó a Emilio Osorio por las supuestas indirectas de su hermana a su exnovia, a lo que el joven quien es también conocido como “Halcón”, aseguró que esas palabras, Romina las dijo por una situación con un joven con quien acababa de terminar una relación.

“Dijeron que también le estaba tirando mi hermana y no, mi hermana acaba de terminar una relación, le estaba tirando a su ex, pero lo confundieron”, dijo Emilio Marcos

Mira su declaración a partir del minuto 3:07

Ante esto, Romina no dudó en reaccionar, pues su hermano la expuso con la prensa nacional, por lo que en su tiktok solo puso el fragmento de la declaración de Emilio y luego se le vio a ella diciendo: “¡Ah va!”, con un rostro un tanto enojado, este video lo puedes ver al inicio de esta nota.

A Romina no le gustó que su hermano la expusiera

Foto: CP Tiktok @romimarcos

Romina ya había aclarado que no era para su ex cuñada

Sin embargo, cabe señalar que luego de haber publicado el tiktok con las supuestas indirectas a su exnovio, Romina aclaró entre los comentarios que no estaba dirigido a la ex pareja de su hermano Emilio, aunque eso sí, no aclaró para quien iba dirigido ese mensaje.