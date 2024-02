Niurka Marcos rompe el silencio sobre la relación de su hijo con Leslie Gallardo; así se expresó de Karol Sevilla

Niurka Marcos se mantuvo alejada de la polémica que se generó sobre Leslie Gallardo en su paso en “La Casa de los Famosos 4”, pero la vedette no evitó ser cuestionada al respecto y aunque no dudó en defender a la actual novia de su hijo asegurando que se sentía identificada con ella, también llenó de halagos a la expareja de Emilio Osorio, Karol Sevilla.

Niurka Marcos rompe el silencio sobre Leslie Gallardo

Durante un encuentro con la prensa retomado por el programa “De primera mano”, la llamada “Mujer escándalo” defendió a Leslie Gallardo de las críticas que recibió en el reality show tras romper en llanto por su novio, Emilio Osorio, y expresar su deseo de llegar al altar y formar una familia a sus dos meses de relación.

“Yo lo veo feliz y si mi hijo está feliz eso es importante. Una relación se presume, si estás feliz lo presumes, no lo ocultas; si estás enamorado, le gritas al mundo ‘estoy enamorado’. Yo soy una mujer cero mustia y para mí ser mustio es ocultar tus sentimientos, no ser auténtico”, dijo Niurka Marcos al hablar sobre la expareja de su hijo, quien no le externó su apoyo durante su participación en el programa pese a que él expresó el gran cariño que sentía por ella.

La también actriz calificó como “alegre, desinhibida” a Leslie Gallardo, con quien dijo sentirse identificada por su personalidad con la que no teme decir lo que piensa: “Que pueda o no gustarla a la gente… Le critican tonterías tan banales, porque no ha hecho nada que nadie no haya hecho antes”.

Así se expresó la vedette sobre Karol Sevilla

Niurka Marcos dejó ver que el trabajo y el hermetismo con el que mantuvieron su romance sería el verdadero motivo de la ruptura entre la cantante y su hijo: “La relación del pasado, aunque yo aprecio a Karol y creo que es una niña increíble, pues también tiene prioridades y sus prioridades son su mundo, su carrera, su mamá y esa es su cápsula, y todo lo que esté fuera de esa cápsula no importa y no se le da crédito y esa fue la relación que vivió mi hijo con ella”.

Leslie Gallardo también mencionó a Karol Sevilla en “La Casa de los Famosos” y reconoció que tuvo problemas en su noviazgo con Emilio Osorio: “Nunca se veían. En el último año de la relación, Emilio casi no la vio porque ella siempre le decía que tenía pendientes y que estaba ocupada. El interés y el tiempo siempre se hace. Me ca** la gente que está así y que le tienes que pedir, por eso regresaban y volvían, hasta que la última vez Emilio dijo ‘ya no’”.