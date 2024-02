¿Confirman romance? Mario Bautista le roba un beso a Karol Sevilla

Cada vez son más intensos los rumores de un romance entre Karol Sevilla y Mario Bautista, mismos que surgieron tan sólo unos días después de que la actriz confirmara su ruptura con Emilio Osorio. Desde entonces los cantantes se han dejado ver más unidos que nunca haciendo evidente la química entre ellos, como lo ocurrido recientemente cuando él le robó un beso en plena transmisión en vivo.

Mario Bautista le roba un beso a Karol Sevilla

Los también influencers aprovecharon el derroche de amor por San Valentín este miércoles 14 de febrero para anunciar el lanzamiento del videoclip de su canción en conjunto “Anónimo”, la celebración emocionó tanto a Mario Bautista que antes de finalizar la transmisión en vivo no dudó en sorprender a Karol Sevilla con un beso en los labios dejando ver que existe algo más que una amistad entre ellos.

Mario Bautista le roba un beso a Karol Sevilla. Foto: Captura de pantalla TikTok @karolsevmx

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos han expresado su felicidad por verlos como pareja: “Manas, decretamos y se dio”, “Hasta yo sentí bonito”, “No soy fan de ninguno y me emocioné”, “Necesito ver a esta pareja junta, sería hermoso”, “¿Todas gritamos, verdad?”, “Que bonita ‘amistad’”, “Un aplauso para esta pareja que está enamorada” y “No soy fan, pero al verlos he vuelto a creer en el amor”.

Esto dijo Karol Sevilla sobre Mario Bautista

Durante una entrevista con Jessie Cervantes en enero pasado los cantantes no evitaron ser cuestionados sobre los rumores de un romance, por lo que ambos definieron lo que existe entre ellos como un “amor libre” y aunque dejaron ver que no existe por ahora nada más que una amistad entre ellos, no negaron la posibilidad de un noviazgo.

“La verdad los dos estamos saliendo e una relación, llevamos meses de solteros, tocó que coincidiéramos y nuestro amor es más como un amor libre. Es de que me encanta, nos la pasamos increíble, disfrutamos, compartimos juntos. La energía no miente (…) Somos anónimos al final del día, pero cada que nos vemos la pasamos increíble, disfrutamos, compartimos, aprendemos el uno del otro. Es lo que somos”, dijo Mario Bautista.