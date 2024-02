"Nunca se veían": Leslie Gallardo critica a Karol Sevilla por los tratos que tuvo con Emilio Osorio durante su relación

Leslie Gallardo se encuentra en medio de la polémica después de que lanzara algunas críticas en contra de Karol Sevilla, esto por la actitud que tuvo la actriz durante su relación con Emilio Osorio, quien ahora es novio de la concursante de La Casa de los Famosos 4. Los usuarios de redes sociales han mostrado su descontento con los detalles que dio a conocer la celebridad del reality.

Durante su estancia en el programa de Telemundo, Leslie ha dado algunos detalles de su relación con Emilio Osorio, del cual se ha dicho profundamente enamorada. Sin embargo, esta vez habló de Karol Sevilla, ex del cantante y actor, pero, como si eso fuera poco, también comparó su noviazgo con el que tiene ella actualmente.

Leslie Gallardo habla la relación de Karol Sevilla y Emilio Osorio

Durante una conversación con sus compañeras, Leslie Gallardo reveló que durante todo el noviazgo de Emilio y Karol, el hijo de Niurka Marcos vio muy pocas veces a la joven, ya que ella siempre se justificaba con que tenía muchos compromisos laborales por atender.

"La exnovia nunca fue, fue como dos veces. Duró tres años y fue dos veces. Nunca se veían, en el último año de relación casi nunca la vio, porque ella siempre le decía que tenía pendientes y que estaba ocupada", destacó Leslie Gallardo a sus compañeras, revelando detalles del romance que tuvieron los jóvenes artistas.

Asimismo, la estrella de realities comparó la actitud y disposición que ella tiene con la que Karol Sevilla tuvo al estar con el llamado "Halcón". "El tiempo lo haces. Soy una mujer súper ocupada, pero el tiempo lo hago y me acomodo para ir. A mi me encanta que Emilio me invite, o sea, que me invite a sus grabaciones, me encanta ir al estudio con él, ir al set, me llevo increíble con los de producción", destacó.

Tunden a Leslie Gallardo por revelar detalles de la relación de Karol Sevilla y Emilio Osorio

Leslie Gallardo también indicó que Karol Sevilla y Emilio Osorio "terminaban y volvían" hasta que "Emilio la última vez dijo ya", pues, según la versión de la ex Acashore, el joven cantante maduró mucho durante todo ese tiempo.

Debido a que dio a conocer estos detalles de la relación de los jóvenes artistas, muchos usuarios se fueron en su contra, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

"Pues es que Karol es estrella Disney y ella sí tiene mucho trabajo. A poco Emilio no podía ir a verla??", "Nunca iba por que ella sí tenía trabajo" y "cuando esté traumada con la ex de mi novio no diré nada pero habrán señales".