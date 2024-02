Niurka Marcos le responde a Manelyk González y defiende a su hijo, Emilio Osorio: "Ella está en ultratumba"

Leslie Gallardo se convirtió en una de las influencers más polémicas de “La Casa de los Famosos” y dio de qué hablar por su relación con Emilio Osorio, algo sobre lo que Manelyk González no dudó en sumarse a las criticas y burlas asegurando que el cantante “no es nadie”. Al respecto, Niurka Marcos decidió romper el silencio y defender a su hijo, aunque no mencionó nada respecto a su nuera.

Niurka Marcos responde a Manelyk González

En entrevista para “El Capitalino”, la vedette cubana arremetió contra Manelyk González y se dijo de acuerdo con Emilio Osorio cuando, al hablar de su relación con Leslie Gallardo, se limitó a mencionar que las declaraciones de la influencer eran para generar polémica y contenido en “La Casa de los Famosos” por lo que decidió no continuar con el pleito y permanecer callado ante lo ocurrido.

“Está haciendo lo que la producción le pide. Decir que Emilio no es nadie es arrasar con su propia imagen porque si Emilio no es nadie, que tiene un chin** de novelas, ha llegado muchos lugares con sus conciertos y apenas tiene 21 años y es un artista, pues imagínate a ella que es una influencer que viene del un reality donde todos se coj**. Si Emilio no es nadie, pues ella está en ultratumba”, dijo Niurka Marcos.

¿Qué dijo Manelyk González?

La exestrella de “Acapulco Shore” se lanzó contra Leslie Gallardo cuando aún estaba al interior de “La Casa” por la actitud que había tenido con otros participantes y que también le costó su permanencia en el programa. Además, se burló de las declaraciones de la joven influencer, quien rompió en llanto al asegurar que extrañaba a su novio, Emilio Osorio, con quien lleva tan sólo dos meses de relación.

Se siente muy fuerte la muy gat* porque es novia de Emilio que Emilio para mí no es nada, ¿quién es Emilio? ¿qué ha hecho? Nada, entonces los tontos de adentro piensan que es fuerte y que no la van a nominar y así (…) Me parece absurda, es que Leslie no es nada. Se las quiere dar de muy perr*. No la soporto, se los juro, no la soporto. Intenté hablar un poquito mal de ella en la gala, pero como que me pararon, yo me dejo ir”, dijo Manelyk González durante un en vivo en su cuenta de Instagram.