Qué es el universo zombie de George Romero que cerrará con la película "Twilight of the Dead" con Milla Jovovich

George A. Romero es considerado el pionero indiscutible del género zombie en el cine, un innovador cuya obra fue más allá del terror clásico. Su universo, inaugurado en 1968 con "Night of the Living Dead" ("La Noche de los Muertos Vivientes"), no solo redefinió el subgénero zombie, sino que introdujo una dimensión social y política al horror, una forma de comentario mordaz sobre la sociedad.

Ahora, el viaje que comenzó con ese primer filme está a punto de concluir con "Twilight of the Dead", una entrega que no solo pretende cerrar su universo cinematográfico, sino ofrecer una reflexión final sobre la humanidad en el contexto apocalíptico. Protagonizada por Milla Jovovich, esta película promete ser un cierre tan conmovedor como aterrador.

Y es que cuando "Night of the Living Dead" llegó a las pantallas en 1968, el mundo aún no había visto algo como aquello, por lo que se considera que Romero creó un tipo de horror nunca antes explorado, mostrando a los muertos vivientes no solo como criaturas grotescas, sino como símbolos de una sociedad que, en su momento, enfrentaba profundas crisis culturales y políticas. Pues los zombies eran algo más que monstruos, eran espejos oscuros que reflejaban el temor y la alienación del individuo en una sociedad que comenzaba a transformarse.

El universo de zombies que marcó para siempre el cine

Fue desde el momento cuando se estrenó esa cinta que Romero continuó explorando y ampliando este universo con títulos como "Dawn of the Dead" (1978), "Day of the Dead" (1985), "Land of the Dead" (2005), "Diary of the Dead" (2007) y "Survival of the Dead" (2009) y es que cada película introducía nuevos temas, personajes y contextos, reflejando el estado cambiante de la sociedad.

Con un presupuesto reducido y un elenco de desconocidos, Romero logró crear una obra que se convertiría en un pilar del cine de horror.

Fotografía: Pinterest/NING Interactive Inc.

La evolución de los zombies en su obra también se reflejaba en la forma en que los personajes humanos respondían a ellos, mostrando cómo el verdadero horror a menudo residía más en los sobrevivientes que en los propios muertos vivientes. Por ello, para el director, los zombies no eran simplemente criaturas sin mente, sino que en cada filme utiliza a los zombies como un medio para hacer comentarios sociales sobre temas como el racismo, el consumismo, la militarización y el poder de los medios.

Es así como en "Dawn of the Dead", por ejemplo, los zombies invaden un centro comercial, convirtiéndose en una sátira del consumismo desenfrenado, mientras que "Day of the Dead" expone la polarización entre científicos y militares, haciendo eco de la tensión entre el progreso humano y la violencia.

De la misma forma, la narrativa de Romero, a lo largo de cada entrega, retrata una degradación constante de la humanidad a medida que el apocalipsis zombie avanza. Cada capítulo profundiza en una sociedad que se enfrenta a la desintegración de sus valores y principios, abordando de manera provocativa temas de discriminación, desigualdad, y las luchas de poder. Y es que Romero no intenta presentar soluciones, sino que expone las fallas fundamentales de la sociedad a través del lente del horror, forzando a sus personajes y al público a reflexionar sobre el impacto de estas fallas en la humanidad misma.

El universo zombie de Romero ha tenido un impacto incalculable en la cultura popular y en el género de horror.

Fotografía: Pinterest/Entertainment Weekly.

Además de esto, George Romero no solo construyó un universo de películas interconectadas, sino que también sentó las bases para la estética del cine de zombies y, en gran medida, del cine de horror moderno. Su estilo distintivo, caracterizado por tomas crudas, narrativas tensas y personajes complejos, se convirtió en una marca registrada ya que el director se ha negado a recurrir a los clichés o a las soluciones simples, pues su objetivo siempre fue que las y los espectadores confrontaran las realidades de un mundo apocalíptico donde los verdaderos monstruos no eran los zombies, sino los seres humanos incapaces de colaborar y de preservar su humanidad en tiempos de crisis.

"Twilight of the Dead", el gran final protagonizado por Milla Jovovich

Años después de su última película, Romero había dejado ideas para un filme final titulado "Twilight of the Dead", que ahora, bajo la dirección de Joe Smith y con el respaldo de la familia Romero, busca darle un cierre digno al universo. La presencia de Milla Jovovich como protagonista trae una dimensión adicional, ya que la actriz es ampliamente conocida por su participación en el género de horror y acción, especialmente en la franquicia "Resident Evil", que aunque está centrada en zombies, se aparta de la profundidad narrativa que caracteriza a la obra de Romero.

"Twilight of the Dead" retoma la historia en un mundo donde el apocalipsis zombie ha llegado a su clímax, explorando un escenario en el que la humanidad parece estar al borde de su extinción definitiva. En esta entrega, los sobrevivientes enfrentan no solo a los zombies, sino a un entorno devastado por los conflictos humanos y la falta de recursos, por lo que la película se presenta como una especie de epílogo, una última oportunidad para que la humanidad se enfrente a sí misma y tal vez encuentre una forma de redención o de aceptación de su destino.

La atmósfera de la película será sombría y cargada de simbolismo, en la línea de las obras anteriores de Romero, pero con un tono final que invitará al espectador a reflexionar sobre la mortalidad y el legado de la humanidad.

Fotografía: Pinterest/Rodeo.

Con Mila Jovovich en el papel principal, la historia seguirá a su personaje mientras intenta navegar un mundo donde la supervivencia y la moralidad se ven constantemente en conflicto. Este personaje, que aún no tiene nombre oficial, se espera que represente tanto la dureza como la vulnerabilidad humana en el apocalipsis final.

A diferencia de entregas anteriores, "Twilight of the Dead" se centrará en la pregunta existencial definitiva: ¿qué significa ser humano cuando el mundo llega a su fin? Pues según fuentes cercanas a la producción, Romero quería que esta película se enfocara en el fin de la era humana y que fuera una meditación sobre la naturaleza efímera de la vida, la lucha de los valores éticos en medio del apocalipsis y la posibilidad de una nueva existencia, aunque ésta sea incierta.

De esta forma, el enfoque plantea un contraste entre los zombies, que representan la inmortalidad sin conciencia, y los humanos, que luchan con la fugacidad de su existencia y la carga de sus decisiones. Para Romero, el apocalipsis zombie siempre fue un reflejo de las luchas humanas y "Twilight of the Dead" promete ser una conclusión que cierra este ciclo de una manera tanto simbólica como literal. La pregunta central parece ser si la humanidad, enfrentada a su destrucción, tiene la capacidad de redimirse, o si su naturaleza destructiva prevalecerá hasta el último aliento.

Los productores han resaltado que no se trata de una simple continuación, sino de un verdadero epílogo que busca cerrar el círculo.

Fotografía: Pinterest.

El rol de Milla Jovovich y la evolución del protagonismo femenino en el cine de horror

La elección de Jovovich como protagonista marca una evolución en el universo de Romero, que aunque había presentado personajes femeninos fuertes, nunca había centrado completamente una historia en una figura femenina. La actriz ha sido el rostro de franquicias de acción y horror, interpretando a heroínas que han resistido contra toda esperanza, por lo que se espera que su papel en "Twilight of the Dead" sea igualmente profundo y desafiante.

Jovovich no solo aportará su experiencia en el género, sino que dará un toque de vulnerabilidad y fortaleza en una narrativa que, a diferencia de los filmes de acción pura, exigirá una interpretación llena de matices emocionales. Su personaje tendrá que lidiar con dilemas morales, sacrificios y la posibilidad de enfrentarse al fin del mundo, no como una figura de acción sin más, sino como un ser humano complejo que lucha por preservar su identidad en medio del caos.

A pesar de ello, la producción de "Twilight of the Dead" no ha estado exenta de desafíos ya que Joe Smith, el director designado, ha manifestado su compromiso con respetar la visión de George Romero, trabajando de cerca con guionistas y la familia del fallecido cineasta para garantizar que la película mantenga la esencia original del universo.

La presión de honrar el legado de un ícono del cine de horror es enorme, y cada detalle, desde el guion hasta la dirección de arte, se ha diseñado para mantener la autenticidad del estilo de Romero.

Fotografía: Pinterest/Legal Wallpaper.

Por ahora, no hay una fecha exacta para el estreno de esta cinta que le dará cierre al universo creado por el icónico director, pero Smith ha afirmado que se encuentran terminando la etapa de preproducción, por lo que el rodaje podría iniciar en los próximos meses. Mientras tanto, las y los fans de las películas de zombies mantienen las expectativas altas sobre esta cinta y cuentan los días para verla en pantallas.

Sigue leyendo:

Descubre cuál es el orden correcto para ver todas las películas de "REC" y hacer un maratón

Es la primer película que habló de los verdaderos zombies en la religión vudú y la encuentras en Amazon Prime