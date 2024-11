Facundo habla por primera vez de lo que sucedió en su famoso VIDEO del panteón, ¿todo fue falso?

Corría la década de los años 2000 cuando la moda estaba impregnada de animal print, el reggaetón comenzaba a sonar mientras el perreo hacía enojar a algunos sectores y la televisión mexicana estaba siendo reinada por el legendario Facundo, quien a través de su programa "Incógnito" marcó la vida de miles de personas que noche con noche se reunían para ver como el estilo irreverente del conductor rompía con los formatos tradicionales.

El programa, que fue transmitido del 2005 al 2008, tiene en su haber cientos capítulos icónicos, pero uno de los más impactantes fue en donde el conductor visitó un panteón y durante su recorrido se encontró con una aterradora niña fantasma, además de que en cámara quedaron registrados distintos fenómenos paranormales que hoy en día siguen siendo recordados como una de las leyendas urbanas de la televisión.

Y es que la imagen de aquella niña espectral que mira directamente a la cámara después de que Facundo llamara su atención, ha sido muy difícil de olvidar e incluso marcó un antes y un después en el tema sobrenatural dentro de medios tradicionales como la televisión. Pero a pesar del impacto que tuvo este metraje, el conductor había optado por guardar silencio sobre lo que sucedió aquella noche, hasta que en una entrevista reciente soltó toda la verdad.

Si bien, "Incógnito" no era un programa dedicado al fenómeno paranormal, la irreverencia de Facundo lo llevaron a querer visitar un panteón en plena madrugada, pero sin cambiar su característico sentido del humor. Es así como la "investigación" estuvo llena de comentarios sarcásticos e incluso el conductor retó a los espíritus para que se manifestaran, lo que probablemente tiene que ver con aquel encuentro sobrenatural.

Así, durante su participación en el programa "Miembros al Aire", transmitido por Univisión, Facundo por fin habló de lo que sucedió durante aquella noche, misma que resultó en uno de los momentos más emblemáticos de su carrera y llenó de terror a quienes lo vieron durante la transmisión del programa.

Estábamos haciendo un programa en un cementerio y queríamos ver cosas, pero la neta es que no vimos nada. Ya nos íbamos y dije 'voy a hacer algo para que este programa tenga algo de raiting' y yo me puse a grita 'a ver, espíritus del más allá quiero que me demuestren que existe algo además de esta vida', declaró Facundo durante su participación en el programa.

En ese momento, Facundo aseguró que comenzó a sentir una extraña energía en el lugar, lo que incrementó la tensión entre el equipo; pero ésto no fue suficiente para el conductor, quien decidió desafiar aún más a los espíritus, pidiendo que se manifestaran de maneras más directas, incluso pidiendo señales que le dieran miedo o que confirmaran la existencia de un mundo espiritual y en ese momento, según él, todo cambió.

Aunque en cámara no lo aceptó, el miedo poco a poco se apoderó de él ya que se encontraba completamente solo en medio de la madrugada y dentro de un cementerio vacío. Luego de algunos momentos en donde Facundo fue testigo de cómo caían piedras a su alrededor y una serie de sonidos extraños se presentaron, el conductor fue testigo de algo que lo heló hasta la médula: una niña sentada sobre una tumba.

Me fui de regreso y escuché como a un gato llorando. Vi al gato, pero no se veía como gato. Cuando veía con los ojos no veía nada, pero por la cámara sí. Le dije 'amiga' y volteó un ser extrañísimo con los ojos prendidos. Me fui corriendo y fui por la producción, recordó Facundo.