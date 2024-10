La escalofriante leyenda del Callejón del Diablo, una calle embrujada entre los rincones de Mixcoac

No es un secreto para nadie que la Ciudad de México se mantiene en un eterno movimiento de personas, por lo que cada una de las calles que la conforman han sido testigos del paso de millones de habitantes e incluso fueron parte de los cambios históricos que la han llevado a ser lo que es hoy: una bulliciosa y enigmática urbe que no descansa nunca. Y es debido a la antigüedad de sus calles, que la CDMX también se encuentra llena de aterradoras leyendas que los años no han podido borrar.

Cada barrio de la metrópoli tiene relatos que evocan un pasado de misterio y temor, historias que reflejan tanto la fascinación como el miedo humano a lo desconocido. Sabiendo esto, existe un sitio que se ha vuelto lugar de apariciones demoniacas: el legendario Callejón del Diablo, en Mixcoac; éste es un rincón que sigue provocando escalofríos entre quienes se atreven a recorrerlo al caer la noche y a pesar de que todo ha cambiado a su alrededor, el lugar se ha anclado en la memoria colectiva de la ciudad, guardando mitos que, desde la época colonial, continúan aterrorizando a locales y visitantes.

Situado en el sur de la CDMX, Mixcoac (que en náhuatl significa “Lugar de la Nube de Serpiente”) es un barrio con una rica historia que se remonta a tiempos prehispánicos y fue una zona residencial de gran prestigio durante la Colonia. Actualmente, Mixcoac se caracteriza por su mezcla de lo antiguo y lo moderno, un contraste que se percibe en cada calle y en cada plaza. Sin embargo, es en sus rincones más oscuros se encuentra el Callejón del Diablo; un lugar en donde las leyendas adquieren una fuerza especial, ya que la arquitectura colonial, las callejuelas angostas y los árboles frondosos han sido testigos de apariciones paranormales.

El Callejón del Diablo en Mixcoac, un rincón maldito

Según las antiguas leyendas, el Callejón del Diablo es un pasaje estrecho y sombrío que conecta la Avenida Río Mixcoac con la calle de Campana, y a lo largo de los años ha sido objeto de infinidad de historias. Aunque la urbanización y el tiempo han modificado su apariencia, el lugar mantiene una atmósfera inquietante que muchos asocian con energías malignas, pues de acuerdo con expertos en historia y mitología urbana, esta calle es uno de los puntos donde las tradiciones orales de la CDMX han encontrado un terreno fértil para desarrollarse.

La Ciudad de México, rica en historia y folclore, es también un territorio impregnado de leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos.

Fotografía: Chat GPT.

Las historias que rodean al Callejón del Diablo son variadas y han sido transmitidas de generación en generación, adaptándose a los cambios culturales, pero siempre manteniendo el núcleo de lo sobrenatural. Las versiones más difundidas relatan la aparición de figuras fantasmales y sonidos inexplicables que estremecen a quienes caminan por el callejón e incluso muchos testimonios coinciden en describir una atmósfera densa y pesada, una sensación que hace que incluso los más escépticos duden de su seguridad.

Una de las leyendas más arraigadas cuenta que un hombre escéptico decidió adentrarse en el callejón de noche, desafiando las advertencias de los habitantes de la zona. En su travesía, notó una sombra que se movía sigilosamente detrás de un árbol y al continuar, la sombra pareció cobrar vida y transformarse en una figura demoníaca que soltó una carcajada estremecedora. El hombre, aterrorizado, sintió cómo el suelo cedía bajo sus pies, pero logró escapar antes de ser engullido por la oscuridad; pero lo más aterrador es que esta historia, según se dice, se repite en distintas épocas y quienes la han vivido afirman que el callejón parece cobrar vida y castigar a los intrusos.

¿Por qué se dice que en este callejón habita el diablo?

Y es que según las leyendas, este callejón de Mixcoac no quedó embrujado sólo porque sí, pues se dice que el origen de los fenómenos paranormales en el Callejón del Diablo tiene origen en un pacto satánico. La historia narra que un joven de la zona, buscando riqueza y poder, hizo un pacto con el diablo, pero no cumplió con las condiciones establecidas, por lo que el demonio reclamó su alma. Desde entonces, según los relatos populares, la presencia del diablo quedó impregnada en el callejón, donde acecha a quienes se aventuran a cruzarlo.

Estos relatos de pactos satánicos y almas condenadas son comunes en distintas culturas, desde América hasta Europa.

Fotografía: Chat GPT.

A lo largo de los años, los vecinos del barrio Mixcoac comenzaron a dejar ofrendas en el callejón para apaciguar la supuesta presencia maligna. Según los testimonios, monedas de oro, joyas y otros objetos de valor aparecieron por la noche y desaparecieron misteriosamente al día siguiente y es que la tradición de dejar ofrendas para calmar a los espíritus malignos se remonta a tiempos antiguos y tiene paralelismos en diversas culturas alrededor del mundo. En algunos lugares de Asia, por ejemplo, se colocan amuletos y se llevan a cabo ceremonias en cruces de caminos para evitar la ira de los espíritus que, según la creencia popular, rondan estos lugares.

Por si esto no fuera poco, a medida que estas ofrendas comenzaron a popularizarse, surgió otro relato inquietante en el Callejón del Diablo: el de “El Julio”. Según la leyenda, Julio era un prestamista sin escrúpulos que abusaba de su poder para estar lejos de los más vulnerables; una noche, tras un trato fallido, el diablo lo castigó brutalmente, dejándolo muerto y desmembrado en el callejón. Desde entonces, los testigos aseguran haber visto la figura espectral de Julio rondando el callejón, como una advertencia para quienes se aprovechan de las personas en situaciones difíciles.

Y es que a pesar de los avances tecnológicos y de la modernización de la Ciudad de México, el Callejón del Diablo sigue atrayendo a curiosos y cazadores de leyendas urbanas que desean vivir la experiencia en primera persona. Algunos visitantes han compartido en redes sociales sus experiencias en el callejón, describiendo sensaciones de ansiedad y angustia, pues las sombras, los ecos de sus propios pasos y el silencio que se apodera del callejón al caer la noche hacen que una simple calle se convierta en algo aterrador.

El Callejón del Diablo seguirá siendo una presencia oscura y cautivadora en el corazón de la Ciudad de México, un lugar donde las sombras parecen cobrar vida y los ecos de antiguas.

Fotografía: Chat GPT.

Es así como el Callejón del Diablo, al igual que otros lugares de la Ciudad de México, es una ventana al pasado de la capital, un recordatorio de las creencias y los miedos que han dado forma a su identidad. Aunque las historias que lo rodean no pueden ser verificadas, el impacto de la leyenda es innegable y continúa inspirando tanto a los habitantes como a los visitantes de Mixcoac.

