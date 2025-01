Buzzcocks en México: las leyendas del punk rock vendrán a la CDMX en mayo 2025

Una de las más grandes bandas de punk rock en toda la historia de la industria, Buzzcocks, volará desde Inglaterra hasta la Ciudad de México, donde acaban de anunciar un concierto como parte de su gira norteamericana que ya tenían planeada por Estados Unidos y Canadá.

La banda parará en estos lares el día 18 de mayo de 2025, y también anunciaron una nueva fecha el 22 de mayo, por lo que se espera que complementen la gira con algunas visitas a territorio latinoamericano, pero hasta el momento únicamente se trata de rumores.

El lugar elegido en la capital mexicana es el Foro 28, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. Los boletos ya están a la venta en la página oficial de la empresa Boletia, donde podrás pagar con tarjeta de crédito y tarjeta de débito para tu mayor comodidad.

Los precios para la venta temprana es de 700 pesos, mismos que se pueden terminar en cualquier momento. La siguiente venta empezará en los 800 pesos hasta agotar existencias. En caso de que haya boletos disponibles el día del evento, el precio subirá directo en la taquilla.

La banda vuelve a la CDMX. Crédito: Facebook oficial

¿Quiénes son la banda Buzzcocks?

Buzzcocks, la banda de punk rock nacida en Bolton, Inglaterra, en 1976, ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Fundada por Pete Shelley y Howard Devoto, su nombre, inspirado en una reseña de la serie de televisión Rock Follies, capturaba la energía y la actitud de la escena punk que emergía en ese momento. Su sonido, una mezcla explosiva de la crudeza del punk con melodías pop pegadizas, rápidamente los distinguió de sus contemporáneos.

Su primer EP, "Spiral Scratch", lanzado en 1977, se convirtió en un hito del movimiento "hazlo tú mismo" (DIY) y allanó el camino para la escena independiente. Este lanzamiento, junto con sencillos como "Orgasm Addict" y "What Do I Get?", mostraba la audacia lírica de la banda al abordar temas como la sexualidad y la alienación con una franqueza poco común para la época. Tras la salida de Devoto, Shelley tomó las riendas como vocalista y compositor principal, llevando a la banda a un éxito aún mayor.

El álbum debut de Buzzcocks, "Another Music in a Different Kitchen" (1978), consolidó su estatus como pioneros del punk pop. Canciones como "Fast Cars" y "Autonomy" exhibían la maestría de Shelley para crear melodías irresistibles sin sacrificar la energía y la actitud punk. Le siguieron dos álbumes más en rápida sucesión: "Love Bites" y "A Different Kind of Tension", los cuales incluían clásicos como "Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)" y "Harmony in My Head". Estos discos, junto con sus enérgicas presentaciones en vivo, los catapultaron a la fama internacional.

A pesar de una pausa en la década de 1980, Buzzcocks se reunió en los 90 y continuó grabando y girando hasta la muerte de Shelley en 2018. Su legado perdura a través de su influyente discografía y su impacto en innumerables bandas. Buzzcocks demostró que la energía del punk y la sensibilidad pop podían coexistir, creando un sonido único que continúa inspirando a las nuevas generaciones.