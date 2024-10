Juan Ramón Sáenz, locutor de "La Mano Peluda", recibe conmovedor homenaje en los Premios Paranormales 2024

El mundo sobrenatural siempre ha sido motivo de intriga para millones de personas alrededor del mundo, y aunque hemos crecido con producciones extranjeras que nos enseñan sobre los espantos que pueden llegar a habitar en nuestros hogares. Pero han sido pocas los espacios en donde las y los mexicanos pueden contar lo que sucede cuando las criaturas de nuestro folklor comienzan a convivir con el mundo de los muertos.

De esta forma, el legado dejado por Juan Ramón Sáenz dentro del programa "La Mano Peluda" sigue siendo una referencia para todas las y los mexicanos que crecieron escuchando historias de terror a través de la radio, muchas de ellas con las que era fácil identificarse y te dejaban una sensación de verdadero terror. La influencia del locutor trasciende fronteras y plataformas, pues lo que comenzó como un espacio para explorar lo inexplicable en las ondas radiofónicas se ha convertido en una semilla de inspiración para creadores de contenido en redes sociales, cine y hasta en los videojuegos.

Por ello, en el marco de la primera edición de los "Premios Paranormales 2024", un evento que reúne a apasionados del terror y el misterio, se rindió un emotivo homenaje a Sáenz. Familiares, amigos, seguidores y destacados creadores de contenido de todo el mundo se congregaron para celebrar no solo el trabajo de Juan Ramón, sino su duradera huella en la cultura popular y el periodismo paranormal.

Para quienes no lo recuerdan o nacieron después de los 2000, el programa "La Mano Peluda" comenzó en la década de 1990 como un espacio radial para relatar historias sobrenaturales de todo tipo. Con el tiempo, la peculiar voz de Juan Ramón Sáenz y su estilo inconfundible para narrar y guiar a las y los oyentes a través de los relatos escalofriantes y profundamente emotivos, lograron conectarse con audiencias en México y más allá.

Su habilidad para escuchar y empatizar con las y los invitados, a menudo personas en situaciones angustiantes, le dio un tono de autenticidad y respeto que muchos otros programas del género no lograron alcanzar. Es así como el programa se convirtió en un fenómeno cultural, abordando temas desde leyendas urbanas y encuentros con espíritus hasta casos de posesión y otros fenómenos paranormales.

"La Mano Peluda" rápidamente se hizo popular, especialmente en internet, donde los seguidores subían grabaciones y discutían las historias y teorías alrededor de los episodios. Así, Sáenz fue uno de los pioneros en llevar el tema paranormal a la radio nacional, mucho antes de que el "true crime" y el horror fueran géneros populares en los podcasts y plataformas de streaming de la actualidad.

Es así como el homenaje de los "Premios Paranormales 2024" fue un momento de profundo respeto y aprecio hacia el locutor. Organizado en la víspera de Halloween, cuando la temporada ya se siente cargada de un misticismo que rodea lo sobrenatural, el evento incluyó figuras reconocidas en la comunidad internacional del misterio y el terror, desde podcasters de renombre y youtubers hasta cineastas y escritores, y todos coincidieron en que, de una u otra manera, habían sido influenciados por la obra de Juan Ramón Sáenz.

Pero el momento culminante del homenaje ocurrió cuando Alex, uno de los miembros de "La Ruta Paranormal", organizadores del evento y creadores de contenido, habló con emotivas palabras sobre cómo Sáenz fue una inspiración para él y para muchas otras personas, recordando los momentos en los que escuchaba el programa junto a su madre y cómo esa experiencia formó la base de su propio camino en el mundo paranormal.

Al finalizar el discurso, se proyectó un video homenaje con imágenes y fragmentos de programas de "La Mano Peluda", trayendo de nuevo a la memoria a Juan Ramón Sáenz y su estilo único, capaz de causar estremecimientos incluso a aquellos que nunca han experimentado algo paranormal.

El video destacó momentos icónicos, como entrevistas en las que Sáenz mostró su asombrosa habilidad para conectarse con personas que vivieron experiencias inexplicables, dándoles un espacio de respeto y confidencialidad. Después de la presentación del video, el hijo de Juan Ramón Sáenz subió al escenario para recibir el reconocimiento y con una mezcla de humor y emoción, dijo:

Muchos no me conocen, me presento, yo soy Juan Ramón Sáenz, soy el hijo de Juan Ramón Sáenz (dijo en broma). Muchos lo han de conocer y pues estoy muy agradecido por este reconocimiento, porque más que eso es… no sé, no sé qué siento en estos momentos porque yo creo que mi papá le hubiera gustado estar aquí y me tocó recibirlo en su honor, declaró el hijo del locutor.